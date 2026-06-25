Майкъл Джексън е една от най-големите музикални звезди на всички времена. На 25.06. 2026 г. се навършват 17 години от смъртта му.

Американският певец умира от остра интоксикация с пропофол в Лос Анджелис, Калифорния, на 50-годишна възраст. Неговият личен лекар, Конрад Мъри, казва, че е намерил Майкъл Джексън в спалнята му в дома му в „Норд Каролууд Драйв“, без да диша и със слаб пулс. Прилага му кардио-пулмонална реанимация, но без резултат. Парамедиците оказват помощ на на място, но Майкъл Джексън той е обявен за мъртъв в медицинския център на „Роналд Рейгън“ в Уестууд в 14:26 ч.

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Колко деца има Майкъл Джексън?

През целия си живот изпълнителят на Billie Jean е бил в светлината на прожекторите. Но въпреки цялото това медиино внимание и изключителния интерес (както от хората, които го боготворяха, така и от тези, които го обвиняваха в ужасни неща), снимките на трите деца на музиканта са изключително редки. Всеки път, когато са заедно на публично място, легендарният изпълнител ги е карал да скриват лицата си и да носят маски.

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Майкъл Джексън има 3 деца - най-големите са от брака му с Деби Роу. Това са синът му Майкъл Джоузеф Джексън-младши, известен като Принс и дъщеря му Парис-Майкъл Катрин Джексън. Двамата са родени съответно през 1997 г. и 1998 г. Третото му дете, Принс Майкъл Джексън II е наричан още Бланкет или Биги. Роден е през 2002 г., от сурогатна майка.

Появата на децата му е била една от големите драми в живота му. Според записи от 2020 г. Джексън признава колко много е искал деца и колко е бил разочарован, когато първата му съпруга Лиса-мари Пресли му казала, че тя не иска. Според информация от записи, предоставени от близък приятел на Майкъл Джексън - равин Шмулей Ботъч, когато Лиза Мари Пресли му заявява, че не иска да има повече деца (тя вече е била майка от предишен брак), Джексън започнал да се разхожда навсякъде с кукли бебета, с които се държал като с истински деца. Освен това редовно избухвал в сълзи.

Парис Джаксън за баща си

Деби, майката на Парис Джексън, се запозна с Майкъл, докато работи като негова медицинска сестра. Тя сама предлага да му роди деца, тъй като той се страхува да остане без поколение след края на брака му с Лиса Мари Пресли. Майкъл Джексън и Деби се женят през 1996 г. и имат две деца – Принс и Парис. След само четири години брак двамата се развеждат. Деби се съгласява Майкъл да има еднолично попечителство над децата, като в замяна получава над 6 милиона долара.

Днес дъщеря му Парис е много благодарна за това, което баща им е правил за тях. Тя напълно разбира защо той се е опитвал да ги държи колкото се може по-далеч от обективите на папараците. Самият той никога не е имал нормално детство, защото през целия си живот е бил звезда.

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В онлайн сериала си Парис Джаксън сподели: “Когато баща ми е бил млад, понякога е поглеждал през прозорците на звукозаписното студио и е виждал децата, които си играят навън, но на него не му е било разрешено да излиза. Той не искаше нашият живот да е такъв, затова ни караше да носим маски.”

И това е дало резултат: “Сега го оценявам, беше много мило от негова страна. Можехме да ходим в ресторанти за бързо хранене, както и на други публични места и да се чувстваме като нормални деца.”

Снимка: Getty Images

Разбира се, когато си дете на музикален идол като Майкъл Джексън, никога не можеш да си напълно откъснат от света, колкото и да е опитваш. Това е установила и Парис: “Дълго време се опитвах да стоя настрана от този свят, защото бях изплашена. Налагаше ми се да приема факта, че вероятно никога няма да имам личен живот.”

Ако беше жив, Кралят на попа щеше много да се гордее с дъщеря си. Парис Джексън получи широко одобрение в социалните мрежи, като многобройни почитатели я нарекоха „най-красивата жена в света“. Известна със зашеметяващия си външен вид и отличителния си усет към модата, Парис се прочу не само като потомка на Краля на попа, но и като модел, актриса и музикант.

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THIS IS MICHAEL в България

На 2-ри април 2027 година, в Зала 1 на НДК, българската публика ще има възможност да преживее едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на Краля на попа, което вече покори най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка.

Световноизвестният спектакъл THIS IS MICHAEL пристига в София за специална среща с българските зрители, носейки магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката.