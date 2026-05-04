Джордж Клуни - емблемата на холивудското кино. Един от най-харизматичните, талантливи и секси актьори, по който хиляди жени припадат, а той признава, че нито веднъж не се е карал с любимата си съпруга - Амал Клуни. Как се постига това ние не знаем, но това, което знаем е, че актьорът определено е имал интересен и вълнуващ живот още преди да попадне в магичния свят на кино и два пъти е избиран за най-сексапилен мъж на годината в класации на световноизвестни списания.

Той продава застраховки от врата на врата и реже тютюн - Клуни може всичко!

Много преди да се занимава професионално с кино, Джордж Клуни е работил неща, които далеч не са били свързани с изкуството. Той изминава дълъг път, докато стигне до успеха в Холивуд, което разбира се, е съвсем нормално. Може би няма да повярвате, но чаровникът е работил като застраховател - буквално е продавал застраховки от врата на врата. Да, точно така! Джордж Клуни е е продавал застраховки, а малко след това пък е сменил занаята с рязане на тютюн. Не след дълго, той е започнал работа в магазин за дамски обувки. Все занимания, които нямат нищо общо с творческата натура на Клуни, но пък са му дали ценни житейски уроци, както неведнъж самият той е признавал.

Интересен факт тук, че по времето, когато е рязал професионално тютюн, актьорът никога не е пушил. Така и до ден днешен. "Имам роднини, които си отидоха между 60 и 70 години заради тютюнопушенето и нямам особен интерес към цигарите, споделя откровено Джордж Клуни в едно от интервютата си."

Търси страстта и в спорта, но това не е неговата посока!

Оказва се, че Джордж Клуни може всичко - от застраховки до актьорско майсторство, продавач на обувки и какво ли още не...Следващата вълнуваща част от живота на Клуни е именно момента, в който той решава да се пробва и като спортист. Представяте ли си харизматичния актьор от бляскав Холивуд в спортен екип и топка в ръка? Ами, истината е, че още от ученическите си години, Клуни има засилен интерес към баскетбола и бейзбола. През 1977 г., едва 16-годишен, решава да се пробва в професионалния бейзбол като се явява на проби за отбора "Синсинати Редс". Не успява обаче да премине дори през първия етап на подбора и не му е предложен договор. Така тази негова представа за развитие на спортна кариера остава само химера, която да се рее безплатно в съзнанието му, докато очевидно неговия път е някъде другаде и е време да смени посоката.

Катастрофа, която едва не го убива

Джордж Клуни разказва нещо страховито пред "Сънди Таймс" - как е мислел, че ще умре след катастрофата в Италия през 2018 г., при която неговият скутер се удря челно в обръщаща отпред кола. Актьорът се блъска в автомобил с над 100 км в час, удря се в предното стъкло и се стоварва на земята. За негов огромен късмет пада на ръцете и краката си и така се спасява на косъм.

А на какво се възхищава актьор от величината на Джордж Клуни?

Той е заклет фен на краткия анимационен филм The Spirit of Christmas от 1995 г, която дразни редица творчески личности и дори негови колеги от киното, тъй като иронично се подиграва на съвременното общество и култура - такива каквито са в цялата им действителност. Изглежда обаче, Джордж Клуни обича иронията и това го прави почитател на анимацията. Актьорът толкова харесва анимацията, че дори иска да озвучи някой от героите - така и става. Той успешно озвучава Спарки, кучето гей, а цялата му работа всъщност представлява кучешки лай. Да, това не е шега!

Най-ярките награди, които Джордж Клуни е печелил:

Той е двукратен носител на наградата "Оскар" - като поддържащ актьор за участието си в "Сириана" и като продуцент - за най-добър филм за "Арго".

O Brother, Where Art Thou? (2001) – Най-добър актьор (комедия/мюзикъл)

Syriana (2006) – Поддържаща роля

The Descendants (2012) – Най-добър актьор (драма)

Носител на награди както в киното, така и в телевизията и театъра.

Най-сексапилен мъж на годината!

През 2025 година, чаровният Джордж Клуни бе избран за най-сексапилен мъж на годината в специалната класация на списание "Пийпъл". Актьорът за втори път застава на чело на класацията на над 3,5 милиона читатели на американското списание. Преди това отново е определян за най-секси мъж в класация, а лицето му остава емблема за едни от най-добрите реклами и редица билбордове.

Жените, които белязаха сърцето на Джордж Клуни

В края на 80-те години, когато Джордж Клуни все още няма тази слава, той започва връзка с актрисата Кели Престън. Отношенията им бързо стават сериозни – двамата живеят заедно, а Клуни ѝ подарява необичаен, но запомнящ се подарък - прасе на име Макс. Връзката им обаче не продължава дълго и след раздялата Престън си тръгва, но Макс остава при Клуни. Актьорът се грижи за животното близо две десетилетия, чак до смъртта му през 2006 г., показвайки че може да бъде постоянен във вниманието и грижата си. След този период Кели Престън продължава живота си и по-късно се омъжва за Джон Траволта, с когото изгражда дългогодишен брак.

Що се отнася до Талия Балсам, тя остава единствената жена, за която Клуни се е женил. Двамата са заедно от 1989 до 1993 г., преди бракът им да приключи. След развода актьорът открито признава, че по онова време не се е чувствал готов за семеен живот.

Амал - жената, която опитоми бурния нрав на Клуни

След кратка кореспонденция по имейл, двамата се срещат. Амал - влиятелна адвокатка по човешки права няколко пъти отказва отправените покани за среща от страна на Джордж, тъй като го смята за несериозен мъж с богат списък от жени, но на третия път се съгласява и това променя всичко. Двамата много бързо се влюбват и едва след няколко месеца заедно, Джордж Клуни предлага брак на красавицата...всичко останало е една невероятна, романтична история. Точно като на кино.