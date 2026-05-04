Последната история, разказана в „Бригада Нов дом“, има своето продължение – и то, за съжаление, не е щастливо. Лелята на двете момченца Макси и Нико, за които се грижи тяхната баба Елена, е починала. Новината съобщи Калин Евтимов в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

“Историята има развитие. За съжаление, лелята на Макси и Нико е починала, след като приключихме снимките на епизода. Ние знаем, че майка им имаше здравословни проблеми, но абсолютно неочаквано за всички, леля им е починала и сега Елена е изправена пред още една, по-голяма трудност, защото знаме, че лелята много им помагаше и децата много обичаха леля си. За съжаление, сега ще трябва да се справят сами и се надявам много хора да им помогнат, защото определено Елена има нужда от тази помощ”, сподели бригадир Калин Евтимов.

Той допълни, че историята на семейството поставя на фокус сериозен обществен проблем:

„Историята на Елена наистина е завладяваща, защото е поредната, която разказва за един наболял проблем в нашето общество – зависимостите. Тя е изправена пред това да гледа сама внуците си и го прави по един невероятен начин. Въпреки трудностите успява да възпитава тези деца по един прекрасен начин. Да не забравяме, че възрастовата бариера между баба и тези тийнейджъри наистина е много голяма, но ние от първо лице видяхме, че тя е един прекрасен човек.“

Баба Елена, Макси и Нико

Историята на братята Макси и Нико разтърси хиляди зрители. 69-годишната Елена сама отглежда внуците си, след като дъщеря ѝ попада в капана на алкохола и наркотиците. Макси е на 11 години, ученик в 5. клас, и обича футбола и борбата. Нико е на 7 и мечтае да стане борец.

Към тежката житейска ситуация се добавят и сериозните здравословни проблеми на Елена – тя е със сърдечно заболяване и поставена клапа, а в миналото дори изпада в клинична смърт. Наскоро бабата е претърпяла и втора сърдечна операция.

Как започват проблемите с алкохола и наркотиците

Елена знае за проблема с алкохола на дъщеря си, но не подозира за употребата на наркотици.

„За алкохола знаех, но за дрогата – сестра ѝ я хвана в нас и то пред децата“, споделя тя.

Момчетата също разказват за трудното си детство през сълзи:

„Една сутрин станахме и видяхме, че мама я няма. Тя само пиеше и пушеше. Живеем с баба, защото мама не може да ни гледа и имаше проблеми.“

Първоначално настойник на децата става тяхната леля, но след като тя създава собствено семейство, а Елена прекратява работа, именно бабата поема изцяло грижите за тях.

„Трудно, не трудно, трябва да се справя, нямам друг път. Може би донякъде това ме крепи“, казва тя.

Въпреки усилията си, Елена осъзнава, че не може да замести майката, която почти е прекъснала връзка с децата. Последната им среща е била едва месец-два преди снимките на предаването. Момчетата плахо се приближават към нея, без да знаят как да реагират. Бащата също отсъства от живота им.

„Натъжава ме това, че не искам да живея този живот по този начин, но не мога да направя нищо повече“, признава тя, често плачейки, след като децата заспят.

Лъч надежда

Лъч надежда в трудното ежедневие дава „Бригада Нов дом“, която преобразява дома им. Екипът се сблъсква с тежки условия – апартамент на четвъртия етаж без асансьор и баня в крайно лошо състояние. Въпреки предизвикателствата, майсторите успяват да превърнат мрачния дом в уютно и приветливо място за живот.

Днес обаче семейството е изправено пред ново изпитание – загубата на човек, който е бил тяхна опора – лелята на Нико и Макси. Докато Елена претърпява втора сърдечна операция грижата за тях поема по-големият им брат Димитър, който е на 23 години, студент, както и неговата приятелка.

„Смелостта на баба ни дава вяра“, категорични са двете братчета с тежка съдба.

