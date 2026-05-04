Холивудската звезда Камерън Диас, която е на 53 години, стана майка за трети път, след като тя и съпругът ѝ – 47-годишният рок музикант Бенджи Мадън, посрещнаха появата на бял свят на сина си име Наутъс.

Бенджи сподели радостната новина в Инстаграм, като написа: „Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме истински БЛАГОСЛОВЕНИ да обявим раждането на третото ни дете – Наутъс Мадън. Добре дошъл на света, сине!“.

„Обичаме живота със семейството си – децата ни са здрави и щастливи, и сме благодарни!!! Забавляваме се страхотно. Изпращаме най-добрите си пожелания“, не крие вълнението си щастливият татко, подписвайки публикацията от името на „семейство Мадън“, а Камерън отговори в коментарите с поредица от сърчица и емоджита, пише още HELLO.

Към публикацията беше добавена илюстрация на кораб, оформен като карта с герой, която обяснява произхода на необичайното име Наутъс: „Моряк, навигатор, пътешественик. Човек, който поема на път и не се страхува от непознатото.“

Двойката сключи брак през 2015 г. и вече има две деца – дъщеря Редикс, родена през 2019 г., и син Кардинал, роден през 2024 г.

Камерън сподели пред Наоми Кембъл в YouTube поредицата ѝ No Filter за майчинството на по-късен етап от живота: „Да имаш семейство, когато си млад… е като всичко останало – просто го правиш. Но когато си на моята възраст и вземеш това решение, то е напълно осъзнат избор. Трябва наистина да се потрудиш за него.“

Тя добави с чувство за хумор: „Единственият натиск върху мен сега е да доживея до… примерно 107 години, нали? Никакво напрежение!“

Решението да имат деца чрез сурогатна майка идва, след като двойката се е сблъскала с проблеми със зачеването и е преминала през инвитро процедури, акупунктура и хранителни добавки, според информация на Us Weekly.

„Те преминаха през много, за да стигнат дотук“, споделя източник пред изданието при раждането на Редикс. „Камерън чувства, че това бебе е истинско чудо.“