Невероятно красива, естествена, грациозна, вдъхновяваща личност и прекрасна актриса – всички фенове на Одри Хепбърн биха описали нея и кариерата й по този начин. Всеки, който е бил нейн почитател в даден момент, би потвърдил, че тялото й винаги е изглеждало перфектно, в някои моменти дори възслабо.

Много хора смятали, че британската актриса е страдала от хранително разстройство, на което се дължала и слабата й фигура. Този факт е отречен изцяло от сина й Лука Доти. Вместо това Одри е обичала да си похапва от всичко.

Първата й тайна за красива фигура е именно любовта й към храната и че никога не е спазвала каквато и да е диета. Любимата й кухня била италианската, а любимите храни – месото и зърнените култури.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Ето така изглеждал често дневният й режим на хранене, който е втората й тайна за тънка талия – простичко хранене без излишно претрупване в чинията:

Закуска - пълнозърнест хляб с конфитюр

Обяд – месо или паста с прясна продукция от нейната градина

Вечеря – пилешка супа със зеленчуци

Тайна номер три - Одри Хепбърн обичала да яде месо, но предпочитала плодове и зеленчуци. 80% от менюто й се състояло именно от пресни плодове и зеленчуци.

След вечеря обичала да си пийва няколко глътки скоч – всичко в умерени количества всъщност помага, а не вреди, дори и алкохолът – максима, която всички знаем.

Одри била голям фен на въглехидратите и почти всеки ден се хранела с паста. Нейното любимо ястие били спагети Помодоро, за които нейният син Лука казва, че ги готвела почти всяка седмица.

Противно на днешните холивудски актриси, които непрестанно тренират, за да са във форма, Хепбърн никога не е полагала специфични усилия в тази посока. Но нейният дългогодишен партньор Робърт Уолдърс разкрива, че тя обичала много да ходи. Двамата често се разхождали и тя успявала да подобри много от рекордите му във фитнеса само чрез ходене. Когато си намислела колко мили да измине днес, не спирала, докато не постигала резултата.

И ако днес известните дами държат всяка тяхна снимка да бъде обработена, преди да бъде публикувана където й да е, преди време Одри Хепбърн показа характер, наслаждавайки се на остаряването и възрастта си. Това се случва малко преди тя да почине на 64 години – била попитана от американско списание, коя е любимата й снимка и дали иска да заличат бръчките й от нея.

На фотоса Одри била с дете по време на една от мисиите й за УНИЦЕФ. Тя не само отказала, но заявила, че е спечелила всяка една от тях.

Последната тайна, която е съвсем актуална и днес – иконата на киното от миналия век пиела много вода. Нещо, което съветвала да правят и нейните двама сина. Ако не й се пиело , наваксвала с любимите й пресни плодове и зеленчуци.