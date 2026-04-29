Този петък, 1 май, от 20:00 ч. по bTV, „Бригада Нов дом” ще разкаже разтърсващата история на баба Елена и нейните внуци – братчетата Макси и Нико, които мечтаят за по-добър живот в дома си в столичния квартал Славия.

Елена се грижи сама за децата, след като дъщеря ѝ попада в капана на зависимости от алкохол и наркотици. Така децата се озовават при своята баба, която дълго време няма никаква информация за съдбата на дъщеря си.

Въпреки трудностите, момчетата и бабата не се предават, а когато „Бригада Нов дом“ се озовава пред входа на блока им, усмивките на тримата грейват на лицата им.

Двете момчета тренират борба и намират сила в спорта, който ги учи да падат и да стават отново. Момчетата мечтаят да са силни и да бъдат опора на своята баба, а самата тя жадува за малко светлинка в този живот!

Стъпвайки на обекта, екипът на предаването ще се изправи пред сериозно предизвикателство – дом с тежки условия, който се намира на четвъртия етаж без асансьор, включително баня, която повече напомня на мавзолей, отколкото на място за нормален живот. Но, напук на мрака, с идването на Мария и майсторите, светлината в този дом ще се появи, а „Бригада Нов дом“ отново ще докаже, че доброто е непобедимо.

Ремонтът в дома на баба Елена, Макси и Нико няма да бъде просто промяна на пространство – той ще бъде шанс за ново начало за тримата. А изненадите за децата ще надминат всичките им очаквания и ще им донесат не просто усмивки, а истинска надежда.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).