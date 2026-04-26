Екипът на предаването "Бригада Нов дом", заедно с водещата Мария Силвестър сбъдват мечти и променят човешки съдби, а една от най-тежките семейни истории, с които се сблъскват е тази на Данаил Христов и двете му дъщери от пазарджишкото село Лозен.

След като научават за трудностите и изпитанията, през които е преминало семейството, майсторите без колебание започват работа по ремонта на дома им. Решението идва веднага, щом разбират за тежкото минало на децата и условията, в които са били принудени да живеят.

Децата заключени - без храна и вода

Преди години Данаил заминава да работи като международен шофьор с ясната цел – да изкара средства за по-добър живот и ремонт на къщата. В негово отсъствие обаче семейната ситуация се влошава. По думите му, съпругата му започва извънбрачна връзка и оставя децата без необходимите грижи и внимание. Историята придобива още по-тревожен обрат, когато става ясно, че момичетата са били държани заключени в жилището – лишени от храна и вода и подложени на физически и психически тормоз. Бащата разказва, че те са били заплашвани, за да мълчат за случващото се.

След като научава истината и заварва съпругата си с друг мъж, Данаил предприема съдебни действия и за щастие успява да получи родителските права над децата. Днес той сам се грижи за тях – работи, поддържа домакинството и прави всичко необходимо, за да им осигури спокойствие и нормално детство. „Ще работя колкото трябва – децата са всичко за мен“, споделя той.

Шанс за ново начало

Самите момичета също не крият разочарованието и болката. Те са категорични, че не искат майка им да бъде част от живота им. С намесата на "Бригада Нов дом" семейството получава не просто ремонт, а шанс за ново начало. Историята на Данаил е пример за силата на родителската отдаденост и за това докъде може да стигне един баща в името на децата си.

