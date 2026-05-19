"DARA, винаги съм вярвала в теб! Знаех, че ще спечелиш този конкурс от момента, в който изпя „Бангаранга“ пред журито." Това беше личното обръщение на Нина Николина от специалното студио на bTV по повод концерта за посрещането на DARA в София. 

Изпълнителката на "Три тайни" и "Не мога" гостува заедно с Любо Киров. И двамата споделиха как са реагирали техни приятели на победата и песента. 

"Имам приятели в чужбина, които вече се поздравяват с „бангаранга“ - разказа Нина Николина. 

Нейното най-голямо притеснение е, че България не разполага с подходящи зали за музикални събития. 

Любо познава DARA от 10 г., правили са и дуети, били са колеги като треньори в "Гласът на България". Там DARA ще се появи и в новия сезон. За него DARA e - „няма такъв жизнен и професионален човек“. 

