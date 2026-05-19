Димитър Георгиев – Джими беше гост в студиото на живо на водещия Златимир Йочев, където заедно с Натали Трифонова, изразиха своята гордост от успеха на DARA на "Евровизия" 2026 г. Двамата разказаха и за личните си впечатления от професионализма на представителката ни по време на участието им във формата Dancing Stars.

Той подчерта, че танцът за него не е просто хореография, а начин на общуване и разбиране между хората. Не пропусна да ѝ признае за многопластовата роля на артист:

„Тя показа пълнотата като артист - като актьор... такова актьорско майсторство - всяка една фраза, всяка една мимика, всеки един жест.“

Джими разказа и за това колко труд и дисциплина стоят зад всяко сценично изпълнение. По думите му зрителите виждат само крайния резултат, но не и часовете репетиции, умората и постоянната работа върху детайла. Според него тя значително е израснала от участието им в танцувалното предаване по bTV, но смята, че именно това ѝ е помогнало да се подготви с хореографията за "Евровизия".

„Ние бяхме с кървища, пот в залата“, спомня си той за партньорството им на дансинга.

Той обърна внимание и на връзката между танцовите партньори – нещо, което често изглежда като „химия“ на сцената, но всъщност е резултат от постоянство и доверие.

„Това не е просто танц. Това е доверие, синхрон и постоянство“, обобщава Джими.

Танцьорът допълва, че именно тази невидима работа зад кулисите прави танца жив и въздействащ – независимо дали е на сцена, или пред телевизионни камери.

