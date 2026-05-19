Празникът за мпосрещането на DARA в София е в разгара си, а много известни личности също са на площада, за да я подкрепят и поздравят. Един от тях е Крис от "Ергенът".

"Дойдохме в подкрепа на Дара за това голямо постижение. Нейният успех означава наистина нещо много голямо. През 2027 ще приемем Евровизия, така че това е много голямо постижение."





Известните личности носят послания към публиката си и трябва да бъдат отговорни с него. Крис вярва, че Дара изпълнява именно това условие.

Припомняме, че Крис напусна "Ергенът", след като избра Елеонора. Той й направи предложение за годеж и тя дори получи пръстен от него. Финалът на "Ергенът" е на 21 май. Предстои обаче много отношения и връзки да бъдат разплетени.

