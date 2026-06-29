Сред ужаса и разрушенията след двете силни земетресения във Венецуела се появи история, която мнозина определят като истинско чудо — лекар помогна на жена да роди бебето си, след като тя беше извадена от срутена сграда.

Двете земетресения разтърсиха страната през нощта на 24 юни. Вторият трус, с магнитуд 7,5, е определян като един от най-силните във Венецуела за последното столетие. Един от най-засегнатите райони е град Ла Гуайра, където множество сгради са разрушени, а спасителни екипи продължават да търсят оцелели.

На фона на трагедията жена, идентифицирана като д-р Мария Фернанда Теран, сподели в Инстаграм видео от момента, в който помага на бременна жена да роди на улицата, малко след като бъдещата майка е спасена от развалините.

Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи. На тях се вижда как лекарят е коленичил до жената, която държи новороденото си бебе в тъмното, заобиколена от шокирани очевидци.

По-късно д-р Теран описа преживяното като най-голямото предизвикателство в живота си — да помогне на бебе да се появи на бял свят, докато земята продължава да се люлее.

„Да помогна на бебе да се появи на бял свят, докато земята се тресе в Ла Гуайра, Венецуела, е най-голямото предизвикателство в живота ми“, пише лекарката.

Според южноамерикански медии родилката е започнала да ражда малко след като е била извадена от руините на сграда в Ла Гуайра. Майката не е публично идентифицирана.

Добрата новина е, че бебето се е родило живо и здраво. Майката също е в добро състояние, съобщават местни източници.

Историята за раждането се превърна в един от най-силните символи на надежда след бедствието, което остави хиляди семейства без дом и причини огромни разрушения.

По официални данни, съобщени след трусовете, жертвите достигат близо 1500, а ранените са хиляди. Властите съобщават и за стотици последващи сеизмични събития, които допълнително затрудняват спасителните операции.

Историята на новороденото обаче не е единственият лъч надежда сред разрушенията. На третия ден след опустошителните трусове спасители извадиха живо 9-месечно бебе изпод руините. Това е пореден случай през последните дни, в който дете оцелява под развалините след бедствието.

В Ла Гуайра беше спасено и 11-годишно момче, което прекара повече от три денонощия под отломките. Истории като тези дават надежда на близките на хората, които все още са в неизвестност.

Вижте във видеото още по темата за земетресенията във Венецуела:





