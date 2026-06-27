Видеоклип, показващ трогателната сцена на възрастен мъж, който държи ръката на жена си и я предпазва като жив щит по време на земетресението във Венецуела, стана вайръл в социалните мрежи.

На кадрите от охранителните камери се вижда възрастна двойка, която земетресението заварва в дома им - жената е трудно подвижна и видимо изплашена, но съпругът й я държи здраво за ръката и я закриля, използвайки собственото си тяло като човешки щит, докато мощно земетресение не отминава напълно. Обзета от страх, жената можеше да бъде чута как му казва: „Скъпи, не си тръгвай".

Земетрсението във Венецуела е толкова силно, че от видеото се вижда как цялото им жилище се тресе от сеизмичните вълни, а техните домашни любимци - две котки - панически се разбягват в различни посоки в търсене на убежище.

Трогателното видео резонира с милиони потребители в социалните медии, които го описват като мощен символ на безусловна любов и преданост на фона на едно от най-тежките природни бедствия във Венецуела.

През последната седмица Венецуела, заедно с няколко съседни държави и островни територии, беше засегната от мощна серия земетресения, включваща предварителен трус с магнитуд 7,2, последван почти веднага от втори с магнитуд 7,5.

Звездата от латино сериалите Габриела Спаник беше сред първите известни личности, които реагираха чрез официалните си профили в социалните мрежи, пише още Milenio.

Актрисата, която постоянно следи случващото се в родната си страна, публикува емоционално послание в Инстаграм по време на кризата: „Свети Боже, смили се над Венецуела, Колумбия, Аруба и Кюрасао.“

„Боже мой, Господи, протегни ръката си! Нека се молим за Венецуела след силното земетресение с магнитуд 7,1. Гледам видеа, разпространявани в социалните мрежи, и се опитвам да се свържа с роднини и познати, но комуникацията е затруднена. Евакуират се сгради и засегнати градски райони, докато аварийните екипи оценяват възможните щети", допълни още тя.

Освалдо Риос и Корайма Торес, две от най-емблематичните имена от латиноамериканските теленовели, също реагираха публично на трагедията.

„На път съм за Дубай, но сърцето молитвите ми са с теб, Венецуела“, написа Освалдо към поредицата от кадри, които разкриват мащабите на случилото се.

Корайма сподели снимки, изобразяващи ръце, събрани в молитва - силен символичен жест на надежда и съпричастност към родната ѝ страна.

Трогателният клип се появи, докато спасителните екипи продължават да претърсват срутени сгради след двете земетресения, които удариха страната в рамките на секунди едно от друго, причинявайки широко разпространени разрушения и стотици жертви.

Докато бедствието остави безброй семейства в траур, непоколебимата подкрепа на възрастната двойка един към друг се превърна в една от определящите човешки истории за трагедията, напомняйки на хората по целия свят, че състраданието и смелостта често блестят най-ярко в моменти на криза.