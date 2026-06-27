Светът на спорта е потресен от трагичната новина за смъртта на венецуелската състезателка по фитнес и културизъм Фиорела Мартинес, която е сред жертвите на разрушителното земетресение, разтърсило Венецуела и причинило срутването на множество жилищни сгради в страната на 24 юни.

Фиорела Мартинес и семейството ѝ са се намирали в една от засегнатите зони, където по-късно спасителните екипи откриват телата им под отломките. Мартинес бе сред най-ярките и млади надежди на венецуелския спорт, чийто живот и кариера бяха трагично прекършени на 19-годишна възраст.

Новината за смъртта ѝ бе официално обявена и потвърдена от Венецуелската федерация по бодибилдинг и фитнес (FEVEFISICO). По-късно нейни близки потвърдиха, че при бедствието са загинали също нейната майка и по-малка сестра - Кармен и Миранда. Впоследствие беше съобщено, че приятелят на Фиорела - Федор Прието Оливарес, също е починал.

Смъртта на младата шампионка предизвика вълна от покруса в международната фитнес общност, а колегите ѝ я описват като "изключително лъчезарно момиче, чиято светлина буквално е завладявала сцената".

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования за кончината на спортистката от Ла Гуайра“, потвърди Венецуелската федерация по културизъм и фитнес. „Молим се за нейния вечен покой. Молим се за хилядите венецуелци, които страдат днес заради тази трагедия.“

Фиорела Мартинес беше посветена на женския артистичен фитнес, дисциплина, която съчетава културизъм с танцови рутини и акробатика. Във федерацията я определят като спортист с голяма отдаденост, дисциплина и любов към спорта, който вдъхновява младите състезатели със своя пример.

Новината се разпространи бързо и от редица испаноезични медии, сред които TV Azteca. Паралелно с това международните агенции потвърждават, че земетресенията са причинили стотици жертви и мащабни разрушения.

Спортна кариера и дисциплина

Фиорела се състезаваше в категорията Women's Artistic Fitness (художествен фитнес за жени) – изключително комплексна дисциплина в бодибилдинга, която изисква не просто перфектна физическа форма и мускулатура, но и съчетава в себе си акробатични елементи, сложна гимнастика и танцови хореографии.

Големият пробив идва, когато Фиорела Мартинес спечелва национална и международна слава на 50-ия Южноамерикански шампионат по бодибилдинг и фитнес през септември 2025 г. в Кито, Еквадор.

На този престижен международен форум Фиорела завоюва вицешампионската титла за Южна Америка (Subcampeonato Sudamericano) и носи общо три медала за родината си, което въпреки крехката ѝ възраст я превръща в една от водещите фигури в региона.

„Днес се чувствам изключително горда с постигнатото. Всичко това беше процес, изпълнен с дисциплина, вяра и много усилия“, написа спортистката тогава, която бе официален представител на района Дистрито Капитал (Каракас) и редовен медалист на националните "А" шампионати на страната.

В профилите си в социалните мрежи тя често споделяше тежкия процес зад успехите си – стриктните диети, изтощителните кардио тренировки и часовете работа по гимнастическите и танцовите съчетания, за които си партнираше с професионални хореографи. Неин личен треньор и ментор в кариерата бе популярният венецуелски експерт Джо Блек.

„Ти винаги ще бъдеш моятa атлетка. Никога няма да го преживея!“, написа треньорът на Фиорела в една от Инстаграм историите си, където изрази скръбта си.

Освен че е отдадена спортистка на световно ниво, Фиорела успешно съчетава тежкия режим в залата с академично образование. Тя бе студентка и следваше орална медицина/дентална медицина (одонтология) във венецуелски университет, с планове да практикува като зъболекар в бъдеще.

Нейният факултет в университета "Санта Мария" бе сред институциите, които изразиха съболезнования за кончината ѝ.

Новината за кончината на Фиорела Мартинес предизвика вълна от реакции сред спортисти, треньори и фенове на културизма в Латинска Америка. В социалните мрежи нейни колеги публикуват снимки от съвместни състезания и отправят послания в нейна памет, определяйки я като талантлива атлетка и човек с голямо сърце.

Фиорела Мартинес имаше близо 18 000 последователи в официалния си профил в Инстаграм, където често споделяше фотосесии, спортни постижения, пътувания и напредъка си в тренировките.

Междувременно спасителните екипи продължават да издирват оцелели под руините, докато страната се опитва да се справи с последствията от разрушителните трусове.