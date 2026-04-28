Едва на 24 години, Джейми вече е майка на седем деца и категорично отхвърля критиките, че е „изгубила детството си“. Младата жена, която нашумя в социалните мрежи с историята си, роди най-малкото си бебе през март тази година и днес казва, че не би променила нищо в живота си.

Първата бременност – с близнаци на 15

Пътят ѝ към голямото семейство започва рано. Джейми забременява с близнаци едва на 15 години. Въпреки предизвикателствата, тя винаги е знаела, че иска много деца.

„Обичам децата си и съм израснала в голямо семейство – бяхме 10 деца, така че винаги съм знаела, че това е моят път“, споделя тя пред британския The Sun.

Снимка: TikTok

Днес Джейми е щастливо омъжена за съпруга си Стивън, който е баща на пет от децата ѝ, включително и на най-новото попълнение в семейството. Въпреки че първата ѝ връзка не се развива успешно, тя намира стабилност и подкрепа в настоящото си семейство.

Младата майка често е критикувана

Младата майка често се сблъсква с критики и предположения относно личния ѝ живот. Някои дори допускат, че децата са от различни бащи – нещо, което тя категорично опровергава.

„Бях на 15, когато забременях с близнаците и връзката ни не се получи. След това срещнах съпруга си и имаме пет прекрасни деца заедно“, обяснява Джейми.

Тя подчертава, че се грижи добре за децата си и не разчита на чужда помощ: „Не моля никого за подаяния. Децата ми са добре обгрижени, домът ми винаги е чист.“

Въпреки че много хора смятат, че ранното майчинство е „отнело“ детството ѝ, Джейми има съвсем различна гледна точка.

„Децата ми ме спасиха още от ранна възраст и няма нищо, което бих променила“, казва тя. „Може би съм пропуснала част от детството си, но родителите ми бяха до мен през цялото време. Завърших училище, имах работа и преживях всичко.“

Снимка: TikTok

Голямо семейство е всичко, което иска

Джейми защитава и идеята за големите семейства, които според нея стават все по-рядко срещани.

„В днешно време почти не се срещат големи семейства и това е жалко. Аз съм довела на света седем прекрасни деца – това показва колко много ги обичам“, споделя тя.

Разбира се, не липсват и негативни коментари. Някои хора определят избора ѝ като „лудост“, но други я подкрепят, отбелязвайки, че ако може да се грижи добре за децата си, няма нищо нередно.

Джейми признава, че има силна подкрепа от близките си и знае кога да потърси помощ. „Като млада майка знам кога имам нужда от подкрепа и не се страхувам да я поискам“, казва тя.

Снимка: TikTok

Разгледайте снимките в Галерията.