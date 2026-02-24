Още един ерген се подготвя за среща с едно от момичетата, докоснало сърцето му. Това е Стоян, а избраницата му е Илияна.

Срещата им е романтична по своеобразен начин – разходка край езеро с велосипеди. „Надявам се тя да не откаже да се качи на колелото. Но ако се случи, ще приведа в сила уменията си въздействам на хората и мисля, че ще я накарам", казва самоуверено Стоян.

Илияна, от соя страна, споделя, че „приключенските срещи“ не са точно „нейното“, но е готова да пробва нещо ново. И откровено добавя, че не обича да кара колело.

Стоян, оказва се, е и изключителен кавалер – той посреща Илияна, целувайки ѝ ръка, усмихвайки се нежно и помагайки ѝ да се отърси от всички страхове.



Срещата им започва с още нещо неочаквано - с танц. „Като я видях и ми дойде да изтананикам някоя мелодийка и да потанцуваме“, признава Стоян. Той прегръща галантно младата жена и я повежда в ритъма на валса, който възпроизвежда по памет. „Представих си, че това ще създаден един хубав спомен.“

Въпреки романтичните жестове на 30-годишния брокер, Илияна е разколебана. „Честно казано, не успях да се отдам на момента. Не знам кое ме спира – самата среща или той“ признава тя.

Въпреки резервите си, Илияна решава да излезе от зоната си на комфорт и се качва на колелото. Стоян ѝ помага, а с след това двамата се впускат в откровен, личен разговор – на романтичен пикник сред природата.

Какво точно си казаха двамата и защо Илияна остана резервирана докрай – разберете във видеото:

