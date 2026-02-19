Стоян успя да си извюва първото място в напрегнатата надпревара! Това му спечели златния и сребърен ключ за двете най-луксозни стаи в имението за своите две фаворитки и бляскава среща с неговата избраница - Симона.

Двамата се отправиха към хеликоптер, с който започнаха своята романтична нощ. Те се извисиха нависоко над Шри Ланка, като дамата нямаше никакви страхове дори напротив - сподели, че харесва точно такива неща.

"Доста естествено ми дойде да я хвана за ръката. Усещам някакво привличане между нас и нещата се случват от само себе си", сподели той пред камерите.

Това е и първата проява на близост за този сезон. Жестът му показва неговият ясен интерес към нея. Най-често това е знак за привличане и желание за по-близък контакт. Ръката е интимен, но не прекалено натрапчив жест – нещо като „тестване на водата“.

След полета с хеликоптера те имаха възможността да се усамотят на пикник, където се насладиха на залеза. В компанията на бутилка шампанско те разкриха душите си и техните нагласи за любовта.

"Търся същото в човека, който ще бъде до мен един ден, така че се надявам той да продължава в този дух", каза Симона пред редакторите на предаването.

Тъй като те спечелиха най-лъскавата среща, след като изпратиха залеза, продължиха вечерта си в луксозен ресторант, където похапнаха паста.

Симона призна на Стоян, че би искала да опознае и другите двама ергени, защото държи да е откровена към него и да не го разиграва.

