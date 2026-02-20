В ексклузивния епизод на "Ергенът"5 дамите се впускат във вълнуващо приключение – любовна фотосесия. На самата среща разбират коя от кой ерген е поканена на груповата среща, а само една е поканена от тримата ергени.

Любов в офиса, любов на плажа и любов в джунглата

Анастасия, Илияна Румяна Цветелина Ненова, Пламена, Татяна и Алия бяха избрани за фотосесия. Разпределени бяха по следния начин:

Стоян - любов в офиса

Марин - любов в джунглата

Крис - любов на плажа

Експериментите със снимките започнаха със Стоян. Той и неговите избраници бързо влязоха в ролята на бизнес партньори, както и секретарка и шеф.

Снимка: Филип Станчев за bTV

Особено впечатление направиха кадрите му с Пламена, в които определено имаше много силна химия. Двамата се гледаха провокативно и всички наоколо забелязаха, че синхрона между тях е изключителен.

Снимка: Филип Станчев за bTV

Пламена има опит като фотомодел и някак успя да предразположи Стоян, докато същевременно измисляще доста предизвикателни пози. Синеокият брокер обаче остана доста доволен и се чувстваше видимо комфорто в компанията на огнената брюнетка.

Снимките му с другите момичета продължиха, но сякаш с Пламена си общуваха на едно съвсем друго ниво – физически и емоционално. Двамата успяха да се усетят така, както не се случи с останалите момичета, въпреки страхотните снимки и забавлението.

Вижте повече от предизвикателните им кадри - във видеото най-отгоре.

Всичко най-любопитно от предаването можете да откриете в рубриката ни "Ергенът" 5

