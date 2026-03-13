Харесването на провокативни снимки в социалните мрежи може да бъде основание за развод – поне в Турция. В знаково решение турският съд постанови, че „харесването“ на публикации в социалните мрежи на други жени може да се използва като доказателство в бракоразводни производства.

Касационният съд, най-висшият съд на Турция, установи, че мъж от града Кайсери е „подкопал брачното доверие“, като многократно е харесвал снимки на други жени онлайн.

И съпругът, описан като С.Б., и съпругата, Х.Б., подадоха молби за развод.

Според местни източници, тя обвини съпруга си, че я е омаловажавал, не е осигурявал финансова подкрепа и е нарушил задължението си за лоялност, като е обръщал внимание на публикации на други жени.

Съпругът твърдял, че жена му е обидила баща му, проявявала е прекомерна ревност и е споделяла обидни коментари онлайн.

В крайна сметка съдът постанови, че съпругът е по-виновен и той е осъден да плати обезщетение за вреди и издръжка.

Правни последици

Въпреки че този случай създава прецедент в Турция, експертите казват, че той няма никаква правна тежест на други места по света.

„Турското законодателство е система, в която се разчита на „виновността“, така че ако някой е отговорен за разпадането на брака, това ще има някакво въздействие“, казва адвокатът Джахан Калантар от Executive Legal пред news.com.au.

Австралия, от друга страна, действа по строга система за развод без вина, въведена през 1975 г.

„В Австралия основанията за развод са така нареченото непоправимо разстройство на брака и се доказват с 12 месеца раздяла, без да е необходимо да се доказват каквито и да било нарушения“, обяснява още Калантар.

„Микро-изневяра“

Макар че е малко вероятно онлайн поведението ви да бъде използвано в българските съдебни зали, то все пак може да се отрази на връзката ви.

През последните години поведението в социалните медии, от „харесвания“ до директни съобщения, подхранва дебати за „микро-изневяра“ – термин, въведен от австралийската психоложка Мелани Шилинг, за да опише малки, но значими актове на предателство.

Шилинг описва микро-изневярата като „серия от привидно малки действия“, които „показват, че човек е емоционално или физически фокусиран“ върху някого „извън връзката си“.

Често тези действия излизат наяве, когато единият партньор започне да следи дигиталния отпечатък на другия за признаци на нелоялност.

Калантар има едно заключително послание: Вашето онлайн поведение има значение – законно или не.

„Най-голямото нещо, което потиска хората, обикновено е поведението им, а социалните медии просто ви дават платформа, за да покажете поведението си пред света. Въпреки че не е строго релевантно в правен контекст, начинът, по който се държите онлайн, ще има последствия, включително ще разстрои силно партньора ви“, каза той.

