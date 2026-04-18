Кубинската певица Ире Васкас и Калин Вельов, които правят музика заедно и работят с изключителен синхрон, имат ново парче - първа авторска песен „Cha Cha“.

„Започнахме да правим и авторски песни, покрай всички салса и латино партита, на които свирим. Авторската музика е нещо сериозно и задължително. Подготвяме три авторски парчета“, споделя Калин Вельов

“Cha Cha” – една песен за хубавото бягтство от действителността. От досадния трафик, задръстванията, ежедневното напрежение.

„Да избягаме от града. Да минет през напрежението с усмивка и латино музика, и да изчезнем“. Това е творческото послание, което песента носи – разкрива Калин Вельов. Той разказва още, че с Ире са решили да правят повече и по-големи салса събития в София.

Екзотичната и талантлива Ире Васкас открито споделя, че обича българите и ги намира за „много топли и готини хора“. „Трябва да бъдете по-позитивни и благодарни за това, което имате“, обръща се певицата към хората в България.

