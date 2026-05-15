С музика, танци, аплодисменти и много емоции 125-о средно училище „Боян Пенев“ изпрати своите абитуриенти на 15 май. Дворът на училището се превърна в сцена на празнична церемония, в която зрелостниците отброиха последните секунди от училищния си живот и символично преброиха до 12.

Тържеството събра ученици, учители, родители и гости, а освен дванадесетокласниците, в програмата се включиха и по-малките ученици от училището. Публиката аплодира мажоретен танц, изпълнение на народни танци и традиционното предаване на училищното знаме. В танцовата формация участие взеха само момичета, които впечатлиха с енергия и синхрон.

Абитуриентите също не останаха незабелязани. Момичетата заложиха на ефирни рокли и бляскави визии, а момчетата избраха елегантни костюми и стилни акценти.

По време на церемонията директорът на училището Венелина Николова поздрави учениците за високите им постижения през учебната година. Отличени бяха млади таланти в области като журналистика, математика, география, спорт и технологии.

„Днес сме се събрали не просто за поредното училищно тържество. Днес сме тук, за да отдадем признание на знанието, на труда, на таланта, на хората, които превръщат 125-о училище в място с дух, характер и бъдеще“, каза тя от сцената.

Сред наградените бяха ученици с отличия от национални олимпиади, шампиони по спортове като фигурно пързаляне, хокей, тенис и стандартни танци, както и баскетболният отбор на училището, който става градски шампион.

Голямата изненада на деня обаче беше появата на Константин Трендафилов – по-познат с артистичния си псевдоним Папи Ханс. Изпълнителят се качи на сцената, за да поздрави лично абитуриентите и да връчи част от годишните награди.

Обръщението му към зрелостниците бързо се превърна в един от най-емоционалните моменти на празника.

„Честито, току-що завършихте демо версията на живота“, каза Папи Ханс пред учениците.

Той говори откровено за успеха, парите, консуматорството и избора човек да следва това, което истински го прави щастлив.

„Животът не е снимка, животът не е кола, животът не е вечеря. Животът е всичко онова, което се случва между вечерята, снимката и пътуването с колата“, каза още той.

Изпълнителят призова младите хора да не измерват успеха единствено чрез материалните придобивки. Сред най-силните моменти в речта му бяха думите:

„Никога не забравяйте, че животът е игра. Правете това, което бихте правили и без да ви плащат.“

Артистът завърши с послание към абитуриентите да преследват страстта си и да се радват на живота.

Церемонията приключи с бурни аплодисменти, снимки и много вълнение, а животът на зрелостниците тепърва започва, защото както каза Трендафилов: „Току-що завършихте демо версията на живота!“

Повече от речта му - вижте в следващото видео.