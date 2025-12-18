Папи Ханс представи новия си сингъл „Умирам да живея“ - парче, което само часове след появата си в социалните мрежи набра впечатляваща скорост и вече се очертава като следващия голям хит на изпълнителя.

Това е вторият сингъл от предстоящия албум „Слънцето“ - проектът, за който Папи Ханс обещава, че „ще събуди дори мъртвите, за да танцуват“.

След серията балади, „Умирам да живея“ отбелязва завръщането му към по-жизнерадостното звучене. Парчето е подправено с леко ретро, почти съветски привкус - едно намигване към времената, в които музиката не само се слушаше, а се усещаше по тялото.

Още в първите секунди на видеото зрителите виждат картата „Глупакът“ от Таро, която е символ на ново начало, скок в неизвестното и чисто любопитство към живота.

Това е логично продължение на „Невинна“, където се появи „Кулата“. Все повече фенове предполагат, че всяка песен в „Слънцето“ ще бъде обвързана с отделна карта, и че албумът постепенно разгръща собствен мистичен език.

Междувременно големият концерт на Папи Ханс на 30 май в Арена 8888 продължава да се движи към разпродаване месеци преди датата - ясен знак, че новата ера на артиста намира публика, която расте заедно с него и очаква всяка следваща стъпка.

Гледайте официалното видео на „Умирам да живея“:

