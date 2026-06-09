На 9 юни светът на киното празнува рождените дни на три популярни личности – българския актьор Калин Врачански и холивудските звезди Натали Портман и Джони Деп. И тримата са родени под знака на Близнаци – зодия, свързвана с комуникация, интелект, артистичност и бърза адаптивност.

Калин Врачански е едно от най-разпознаваемите лица в българското кино и театър. Той става популярен с участието си в сериала „Стъклен дом“, а след това се утвърждава и на театралната сцена с множество роли в класически и съвременни постановки. Кариерата му се отличава с разнообразие – от драматични до по-леко комедийни образи.

Натали Портман, родена в Израел и израснала в САЩ, е носителка на „Оскар“ за ролята си във филма „Черният лебед“. Тя е известна и с участия в продукции като „V for Vendetta“, както и с режисьорската си и продуцентска работа. Освен актриса, Портман е и активен защитник на различни социални каузи.

Снимка: Getty/ Instagram

Джони Деп е сред най-емблематичните актьори на своето поколение, световно известен с ролята си на капитан Джак Спароу от поредицата „Карибски пирати“. Той има богата филмография и множество отличия, като често е отличаван за своите ексцентрични и характерни превъплъщения.