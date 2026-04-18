Холивудската звезда Натали Портман успя да развълнува цял свят! Актрисата е бременна с третото си дете. В интервю, тя сподели, че това ще бъде първото ѝ дете от настоящия ѝ партньор, френския музикален продуцент Танги Дестабъл.

Нов етап в личния живот

44-годишната актриса смело навлиза в нов период от живота си след развода с хореографа Бенжамен Милпие през 2024 година. Двамата имат две деца син Алеф и дъщеря Амалия. Връзката ѝ със сегашния й партньор - Танги Дестабъл започва през 2025 година и това е първата ѝ публична връзка след раздялата, която фенове и последователи зорко следят в медиите и социалните мрежи. Любимата на хиляди Натали Портман даде нов шанс на любовта, без да се страхува, а това може би е едно от най-ценните неща в живота и, разбира се, децата.

Първо дете за двойката - най-голямото вълнение

На Портман и Дестабъл им предстои да изживеят своята приказка заедно. Бебето, което е на път да се срещне с живота, ще бъде първото общо дете за Натали Портман и Танги Дестабъл. Той също има деца от предишна връзка което означава че и двамата влизат в този нов етап с опит като родители. С ново вълнение и с огромна обич към малкото човече, с което предстои да се запознаят.

Талантливата и красива актриса споделя че приема бременността с особено чувство на благодарност и осъзнатост. Портман определя случващото се като "истинско чудо". Тя подчертава че е наясно колко трудно може да бъде за много хора да имат деца и определя преживяването като истинска божествена привилегия, която й е дадена и която оценява изключително много.

Баланс между светлината на прожекторите и личния живот

Натали Портман е известна с желанието си да пази личния си живот далеч от медиите. Въпреки световната си популярност, тя рядко показва децата си публично и поставя ясни граници между кариерата и семейството. В момента Натали Портман съчетава бременността с активна професионална дейност, включително участие в нови филмови проекти.