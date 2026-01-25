Натали Портман и Сет Роугън представиха новите си филми на кинофестивала „Сънданс", който се провежда в Парк сити, щата Юта, предаде Асошиейтед прес. Зрителите имаха възможност премиерно да гледат „Поканата" (The Invite) с участието на Роугън под режисурата на Оливия Уайлд.

Това е третият филм на Уайлд зад камерата и първият след „Не се тревожи, скъпа“. Продукцията, разказваща за разпадащ се брак, получи бурни овации. Уил Маккормак и Рашида Джоунс са автори на сценария на „Поканата“, в който двойка на ръба (Уайлд и Сет Роугън) кани съседите си от горния етаж (Пенелопе Крус и Едуард Нортън) на вечеря. Вечерта започва с неудобни разговори и се превръща в среща на тежки откровения.

Снимка: Getty Images

„Някои от най-знамичите моменти в този филм са дело на актьорския състав“, каза Уайлд след премиерата. Имаше и доста импровизация, казаха Уайлд и Роугън.

Оливия Уайлд имаше натоварена програма на фестивала „Сънданс" досега. В петък вечерта тя се включи в премиерата на новия филм на Грег Араки I Want Your Sex, в който играе ексцентрична художничка и сексуална провокаторка. Натали Портман представи „Галеристката" на режисьорката Кати Ян. Актрисата е в ролята на галеристката Полина Полински, която се опитва да си спечели име в изложението „Арт Базел-Маями" с помощта на асистентката си (Джена Ортега), която се замесва в заговор за продажба на труп.

„Беше толкова страхотна оригинална концепция, която изглеждаше наистина интересна и перфектна“, каза режисьорката Ян след прожекцията, като заедно с нея бяха Портман, Ортега и британската поп певица Чарли Екс Си Екс.

На зрителски въпрос към Портман дали е приела ролята по лични причини, тя отвърна шеговито: „Никога досега не съм се опитвала да продам труп“. Във филма участват Стърлинг К. Браун, Зак Галифианакис, Катрин Зита-Джоунс.

В Парк сити се състоя и премиерата на Wicker, в който участва Оливия Колман. Тя е в ролята на саркастична рибарка, която поръчва на кошничар да й изплете съпруг, изигран от Александър Скарсгард. Филмовият фестивал „Сънданс", който започна на 22 януари, продължава до 1 февруари.

