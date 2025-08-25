Холивудската звезда Натали Портман е фаворит за главната роля в предстоящ биографичен филм, който ще разкаже изпълнената с предизвикателства история на легендарната певица Шиниъд О'Kонър.

Талантливата Шиниъд почина през юли 2023 г. на 56-годишна възраст. С поглед към миналото източници разказват, че дни преди смъртта си певицата е обсъждала идеята нейната лична история да бъде пресъздадена във филм. След повече от година слухове и спекулации, нов биографичен филм за живота на Шиниъд официално влиза в продукция. В кино средите бурно се дискутира фактът, че според режисьорите Натали Портман е „огледален образ“ на певицата - не само заради физическата прилика, а и заради силната драматична артистичност, която притежава.

Кино, което съживява

Филмът се разработва от три успешни продуцентски компании – ie: entertainment, Nine Daughters и See-Saw Film. Те обединяват своите усилия, за да разкажат една необикновена история, изпълнена с любов, тъга, болка, изкуство, смелост, хаос и огромен талант. Историята на певицата, чийто глас и силно изявена лична позиция промениха не само музикалната сцена, но и обществения дискурс в Ирландия и по света. Режисурата е поверена на Жозефин Декер – позната с провокативния си стил и с работата си по филма Shirley , в който тя разглежда живота на писателката Шърли Джаксън, а сценарият е дело на ирландската писателка Стейси Грег.

Натали Портман – актрисата с многопластова душевност

Портман е категоричен фаворит за ролята главно заради способността си да изгради многопластов и психологически дълбок образ. Не за първи път актрисата се подлага на сериозни трансформации – за V for Vendetta тя обръсна главата си, а в Black Swan впечатли с интензивна физическа и емоционална подготовка, донесла ѝ „Оскар“. Сега актрисата е изправена пред ново и съвсем не лесно предизвикателство – да опознае, да почувства и да заживее в образа на една от най-емблематичните фигури на алтернативната музика.

Шиниъд отвъд сцената: Борба с лични демони и революция

Филмът ще проследи живота на певицата от ранните ѝ години до световната сцена, като акцентът ще бъде поставен не само върху музикалната ѝ кариера, но и върху обществените ѝ позиции. Очаква се този филм да разгледа откритата ѝ критика към Католическата църква, смелите ѝ политически изявления, както и борбата с личните ѝ демони.

Снимка: Getty Images

