Катрин Тасева, едно от златните момичета в художествената ни гимнастика, е в очакване на своята втора рожба. Щастливата новина бившата гимнастичка обяви с красиви снимки на бременното си коремче и емоционални думи:

„Този Великден… с малко повече розово и много повече любов“, написа Тасева под снимки, на които е облечена в розово. Не е ясно все още дали цветът загатва какъв ще е полът на второто й дете.

28-годишната грация от Самоков, която официално прекрати спортната си кариера в края на 2021 година, стана майка за първи път през 2023 година. Синът й Николай се роди през юни месец и това лято ще навърши 3 години.

Катрин Тасева обяви, че очаква първото си бебе в началото на януари 2023 година. Няколко седмици преди това бившата спортистка получи предложение за брак от приятеля си Станислав Сивков в центъра на Пловдив, в присъствието на приятели на двойката, облечени като Дядо Коледа.

Преди да се отдаде на щастливи мигове и майчинство, Катрин Тасева преживява труден период по време на ковид пандемията. През март 2020 г. тя се раздели с бореца Николай Щерев, който няколко месеца по-късно почина от ковид.

„Много се обичахме, въпреки че бяхме разделени. Той беше много важна част от моя живот. Бяхме сгодени и много ми е помогнал да се изградя като личност. Той беше много грижовен човек. По всякакъв начин се раздаваше, не само за мен, а за приятели и за всеки. Беше много сърцат човек, истински мъжкар. Искахме да отидем заедно и на олимпийските игри, дори той да не участва. Новината, че той е в болница ми се отрази зле. Бях много разстроена и притеснена“, сподели Катрин през септември 2020 г. в „Преди обед“ по bTV.

Тасева е сребърна медалистка от Европейското първенство през 2017 г. на лента, бронзова медалистка в многобоя от финала на Гран при през 2019 г., победителка в сериите на Световната купа през 2019 г. в многобоя и на топка, както и двукратна победителка (2018, 2019) в сериите на Световната купа на лента. Тасева има множество медали от Европейските игри, шампионка е на България за 2018 г. и четирикратна (2016, 2017, 2019, 2020) вицешампионка на страната в многобоя.

След като се оттегля от спорта през 2021 г. работи като треньор по художествена гимнастика.