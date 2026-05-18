Рут Колева се обърна с много силни думи към DARA и оцени високо възможността в България да се проведе "Евровизия" с добра организация и на високо ниво.

"Господ е българка. Не сме виждали успех от такъв калибър от 1994 година и световното по футбол!" - сподели певицата в ефира на "Тази сутрин".

Изпълнителката призна, че харесва Дара от много години и е била уверена в успеха й.

"Изчакахме света да припознае Дара като важен артист и потенциален победител. Индикациите, че има шанс да спечели, бяха големи още когато обявиха нейната песен - тя се слушаше много в стриминг платформите, за нея се пишеше в блогове. Тогава ми стана ясно, че има огромен шанс Дара да спечели. Тя е пример за ярък артист с ярка енергия. Демонстрира високо ниво на професионализъм - пее и танцува прекрасно и се радвам, че го направи и не се отказа. Трябваше да бъдем до нея още от самото начало. Съжалявам, че видяхме толкова негативизивъм, но тя успя да го трансформира в любов и щастие."

Снимка: Reuters

Рут Колева у има опит с провеждането и организирането на различни фестивали и смята ли, че е напълно възможно да се организира "Евровизия: следващата година и в България.

"Евровизия не е идвала на Балканите от 2008 г. Дори в западно-балканските медии вече има много публикации, че "Евровизия" ще е наблизо. Хората започват да се организират и заради географското разположение. Има нужда от обновяване на залите. Но за последните години България скочи високо в организирането на фестивали и музикални събития.

