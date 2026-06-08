Руската тийнейджърка Мира Андреева е най-младата шампионка на „Ролан Гарос“ от 1992 г. насам. На 19 години тя спечели първата си титла от Големия шлем и постига успехи, за които някои тенисисти се борят през цялата си кариера. Зад нейната победа стоят години усилени тренировки, родители и сестра, които са до нея и мечтите на едно момиче да се превърне в шампионка.

Семейството – майка й избира съдбата

Зад успеха на Мира Андреева стои семейство, което буквално е избрало бъдещето ѝ още преди да се роди. Майка ѝ Раиса е големият двигател в тенис кариерата както на Мирра, така и на по-голямата ѝ сестра Ерика. Докато е бременна с Ерика, тя гледала по телевизията тенис и волейбол и дълго обмисляла кой спорт да избере за дъщерите си. В крайна сметка надделява тенисът. Самата Мира с чувство за хумор признава, че това „не е било нейно решение“, а на родителите ѝ. Още от двегодишна прекарва времето си по кортовете, а на шест години започва да тренира сериозно. Баща ѝ Александър предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите, но играе важна роля в кариерата ѝ, като дълго време управлява финансите и договорите ѝ.

В семейството има още една тенис звезда

Мира има по-голяма сестра, която също е професионална тенисистка. Ерика, която е с 2 години по-голяма от Мира, първа тръгва по тенис кортовете, превръщайки се в пример за по-голямата си сестра. Днес двете рускини са част от световния тенис елит и въпреки съперничеството на корта остават изключително близки извън него.

Снимка: Getty Images/Instagram

Семейството се мести, за да осигури по-добро спортно бъдеще

Пътят на Мира Андреева към световния тенис започва далеч от големите кортове – в сибирския град Красноярск. Когато талантът на двете момичета започва да се откроява, семейството се премества в Москва, за да им осигури по-добри условия за тренировки. По-късно сестрите продължават развитието си във Франция, където тренират в престижна тенис академия. Зад успехите на Мира стоят не само нейният талант и упоритост, но и постоянната подкрепа на родителите ѝ – Раиса и Александър Андрееви, които правят важни жертви, за да помогнат на дъщерите си да преследват мечтите си.

Снимка: Getty Images/Instagram

Извън корта е обикновено момиче, което дълго мечтае за куче

Една от най-съкровените мечти на руската тийн сензация най-накрая се сбъдва през 2025 г. – тя става собственик на куче. След повече от година чакане младата тенис звезда посреща в семейството си кученцето Раси, което бързо се превръща в любимец на нейните фенове. Любовта на Мира към четириногите е добре известна – тя дори признава, че следяла класацията на живо след мачовете си, защото майка ѝ обещала куче, ако влезе сред най-добрите 20 тенисистки в света. След като изпълнява целта си и се изкачва до Топ 5 в световната ранглиста, Мира най-сетне сбъдва мечтата си и представя малката Раси в социалните мрежи с думите: „Нашето момиче Раси“.

Снимка: Getty Images/Instagram

Преди да си има собствено куче, Мира намира утеха в разходките с кучето на своята треньорка Кончита Мартинес. След победата в Париж тенисистката се снима с трофея и с бяло куче, което се предполага, че е именно на треньорката й.

0Има необичайно хоби

Извън тениса Мира има необичайно хоби, което ѝ помага да се откъсне от напрежението на големите турнири. Младата рускиня е запалена по т.нар. диамантени картини (diamond painting) – творческо занимание, при което с малки цветни камъчета се създават картини. През април 2026 година тя разкрива, че вече е завършила три картини и работи по четвърта. За Мира това е идеалният начин да се отпусне и да изключи мислите си след натоварените дни на корта.

Известна е с чувството си за хумор

Руската тенисистка печели симпатиите на феновете и с чувството си за хумор. В интервю за Vogue младата тенис звезда признава, че именно способността да се шегува и да гледа по-леко на нещата ѝ помага да се справя с напрежението на големите турнири. Една от най-известните й фрази е след спечелването на титлата в Дубай през 2025 г., когато разсмива публиката с нестандартна реч. Вместо да започне с благодарности към треньори и близки, тя заявява: „Искам да благодаря на себе си“, вдъхновена от популярна реч на рапъра Снуп Дог. Шегата става толкова популярна, че по-късно тя я повтаря и след други свои победи. А след спечелването на „Ролан Гарос“ носи суитшърт, на който пише „I want to thank myself”.

Снимка: Getty Images/Instagram

Роджър Федерер е нейният идол

Мира не крие, че е израснала като огромен фен на Роджър Федерер. Тя дори признава, че е работила върху емоциите си на корта, вдъхновена от начина, по който швейцарецът се е превърнал от избухлив млад талант в един от най-спокойните шампиони в историята на тениса.

Тя вече се превърна в „кралицата на Париж“, след като спечели „Ролан Гарос“. Преди това я наричат детето чудо, руската тийн сензация и й предвещават невероятно бъдеще на корта. Рускинята привлече вниманието още като тийнейджърка, а през 2025 г. спечели престижните турнири от сериите WTA 1000 в Дубай и Индиън Уелс. В кариерата си Андреева има и сребърен олимпийски медал на двойки от Париж 2024, спечелен заедно с Диана Шнайдер.

Снимка: Getty Images/Instagram

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