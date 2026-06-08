Александър Зверев успя да сбъдне най-съкровената си мечта – триумфира на „Ролан Гарос“, а популярната терапевтка и лайф коуч Наталия Кобилкина бе сред най-големите му български фенове. Тя сподели със своите последователи вълнението, което е изпитала от играта на Зверев, и колко е важно човек да се бори със страховете си, за да върви напред.
Наталия Кобилкина за Александър Зверев: Много е вълнуващо да виждаш как човек побеждава себе си!
"Важно е, когато е трудно и страшно, да вървим напред", категорична е тя
08 Юни 2026
Снимка: Getty Images
-
Боби Манекена гледа Формула 1 в Монако в компанията на Мика Хакинен (ВИДЕО)
-
Венера съвпад Юпитер на 9 юни: един от най-щастливите космически моменти на годината
-
Андония и Мартин са големите победители в „Моята кухня е номер едно“ по bTV
-
Билки за красива кожа: Натуралните съставки, с които лицето ви ще сияе през лято 2026 г. (ВИДЕО)