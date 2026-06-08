„Много е вълнуващо да виждаш как човек побеждава себе си!“

Наталия Кобилкина публикува емоционално видео във Фейсбук страницата си, в което споделя моменти от „Ролан Гарос“ и показва пълна подкрепа за Александър Зверев. Тя подчертава, че за нея най-голямото вълнение е да вижда как човек побеждава себе си и се бори със страховете си.

„Беше невероятна игра и съм много горда, че спечели точно Александър Зверев, който има руски корени!“ – казва Наталия.

Тя е видимо изключително развълнувана и щастлива от победата на Зверев. „Важно е да помним нашите корени и винаги да побеждаваме. Когато е трудно и страшно, да вървим напред!“ – категорична е Кобилкина.

За Александър Зверев това е победа с огромна тежест. Той триумфира на „Ролан Гарос“, след като победи Флавио Коболи в зрелищен финал с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1. Преди да получи признанието обаче, спортистът премина през три загубени финала от Големия шлем (US Open 2020, „Ролан Гарос“ 2024, Australian Open 2025), съмнения и натиск, но въпреки всички трудности и вътрешни борби не се отказа и продължи напред към победата.

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Диагноза, която не успява да го спре

Зверев живее с диабет тип 1 от ранна детска възраст, но дълго време избягваше публични коментари по темата. Едва през 2022 г. той официално разкри диагнозата си, въпреки че контролът на кръвната захар по време на мачове отдавна е част от неговото ежедневие. Именно порадитази причина шампионът бе забелязан да използва инсулинова спринцовка по време на „Ролан Гарос“, но дори диагноза като тази не успя да спре талантливия спортист и той извървя своя път към върха.