Британският принц Хари заяви по време на посещение в Австралия, че иска да бъде по-добър родител от баща си, крал Чарлз III, като подчерта, че всяко поколение трябва да подобри начина, по който се отглеждат деца.

Хари подчерта, че няма намерение да критикува родителите си, включително Чарлз, но че вярва, че всяко поколение трябва да подобрява преживяването на родителството, съобщи британският „Телеграф“.

„Родителството се развива с времето. Децата ни правят по-добри", каза принцът, добавяйки, че съвременните условия, като социалните медии, носят нови предизвикателства, които не са съществували преди.

Той повтори, че иска да прекъсне цикъла на „поколенческа болка“, подчертавайки, че няма вина или осъждане в начина, по който родителите възпитават децата си. Хари говори и за важността на психичното здраве, заявявайки, че терапията във Великобритания и Съединените щати му е помогнала да се справи с проблеми от миналото.

„Това е знак за сила, а не за слабост“, каза той, призовавайки хората да потърсят помощ, преди да се сблъскат със сериозни кризи.

Говорейки за бащинството, Хари подчерта, че то е „най-важната трансформираща роля“ в живота на мъжа, добавяйки, че му дава чувство за цел и отговорност. Той каза, че по време на бременността на съпругата му Меган Маркъл е водил дневник и че първоначално е чувствал известна дистанция към сина им Арчи, но съветите на терапевта са му помогнали да намери своята роля в подкрепата на семейството.

Когато бил помолен за съвет за млади бащи, той казал, че „те не са сами" и че трябва да приемат емоционалните предизвикателства, без да се самоосъждат.

По време на посещението си в Австралия, Хари участва и в събития с деца и спортисти, включително среща на стадион „Уитън Овал“, където му беше подарена фланелка на австралийски клуб с имената на децата му. Той посети и Мемориала на австралийските войници в Канбера, където положи венец и присъства на церемония.

Хари е планирал да се събере отново със съпругата си Меган в Мелбърн, след което двамата заедно да продължат съвместното си посещение в Сидни, като част от последния ден от турнето.

Британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл пристигнаха в Австралия на 14 април за четиридневно посещение, по време на което ще участват в спортни дейности, както и в дейности, свързани с психичното здраве и проблемите на ветераните.

Херцогът и херцогинята на Съсекс започнаха посещението си в Кралската детска болница в Мелбърн, където участваха в дейности в терапевтичните градини на болницата.