Докато през последните години маникюрът беше доминиран от гел лакове, хром ефекти и впечатляващи декорации, лятото на 2026 г. поставя фокуса върху нещо много по-семпло – естествената красота на ноктите и изчистените дизайни. Именно затова японският маникюр се превръща в една от най-обсъжданите тенденции в света на красотата.

Техниката, която произлиза от Япония, не цели да украси ноктите с цвят или дизайн. Вместо това тя е насочена към възстановяване, подхранване и подчертаване на естествения им блясък. Именно тази философия идеално се вписва в тенденцията към минимализъм и т.нар. „quiet luxury“ естетика, която доминира през 2026 г.

Какво представлява японският маникюр?

За разлика от класическия маникюр, при който се нанася лак или гел, японският маникюр е по-скоро терапия за ноктите. Процедурата включва внимателно оформяне на нокътната плочка и втриване на специални подхранващи съставки, сред които често се използват пчелен восък, кератин, минерали и силициев диоксид. След това повърхността се полира до естествен огледален блясък. Резултатът са здрави, гладки и сияещи нокти, които изглеждат така, сякаш са покрити с прозрачен лак, без реално да има какъвто и да е продукт върху тях.

Защо е толкова популярен през 2026 г.?

Експертите отбелязват, че една от най-големите тенденции в маникюра тази година е стремежът към естествен вид и здрави нокти. Все повече жени избират къси форми, неутрални нюанси и минималистични визии вместо тежки удължения и пищни дизайни. Японският маникюр отговаря напълно на тази тенденция. Освен че изглежда елегантно, той помага за възстановяването на изтощени нокти след дългогодишна употреба на гел лак или други агресивни процедури.

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Подходящ ли е за всеки?

Една от причините японският маникюр да печели популярност е неговата универсалност. Той е подходящ както за жени, така и за мъже, както и за хора, които работят в среда, където ярките лакове не са желателни. Процедурата е особено препоръчителна за хора с чупливи, сухи или увредени нокти, тъй като има за цел да подобри тяхното състояние и външен вид по естествен начин.

Трендът на „чистите нокти“

Японският маникюр е част от по-широката тенденция към така наречените „clean nails“ и „your nails but better“ визии, които завладяват социалните мрежи и модните подиуми през 2026 г. Вместо ярки цветове акцентът пада върху безупречно поддържаните нокти с естествен блясък и здрав вид.