Антония Батинкова и съпругът й Ивайло Батинков имат повод да бъдат щастливи и горди родители - празнуват завършването на сина си Бест. Развълнувани, усмихнати и сплотени, цялото семейство се забавлява на Международен панаир, където всеки от учениците представя страната си с нещо отличително.

Носителка на титлата „Мис България“ 2009 сподели колекция от емоционални кадри от събитието в Инстаграм профила си. Тя за пореден път показа на последователи и фенове колко много държи на семейните ценности и времето прекарано с най-близките си. Антония Батинкова често разкрива моменти от ежедневието с децата и съпругата си, като по този начин помага на потребителите да надникнат зад кулисите на техните невероятни преживявания заедно. Този път Батинкова реши да сподели изключително важен момент - как тя и семейството й празнуват завършването на Бест. И, разбира се, отново не разочарова своята аудитория!

Синеоката красавица и Ивайло Батинков избраха да присъстват на Международен панаир по случай завършването на Благовест. Различно, вълнуващо и със сигурност запомнящо се преживяване за семейството.

"Международен панаир по случай завършването на 1-ви клас на Бест. В училището му учат деца от най-различни държави и всеки представи страната си с нещо национално, вкусно и специално" , написа Антония Батинкова към колекцията от снимки.

"Освен прекрасен празник за децата, това беше и чудесен повод за родителите да се опознаят, да общуват и да усетят истинската училищна общност", добави още тя.

Припомняме, че Антония Батинкова е щастливо омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 година, когато се запознават и сключват брак само няколко месеца по-късно. Двамата имат три деца, всички от брака им – двама сина и една дъщеря. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.