Британската певица Бони Тайлър отново е в съзнание, след като прекара около пет седмици в изкуствена кома, предадоха ДПА и АФП, позовавайки се на изявление на мениджмънта й. В края на април тази година 75-годишната певица е била приета по спешност с перфорация на червата. Първоначално операцията е преминала успешно и е било съобщено, че Тайлър се възстановява. В следващите часове обаче състоянието ѝ се влошило, което е наложило поставянето ѝ на апаратна вентилация и медикаментозна кома.

"Бони вече не е в кома, но състоянието й остава тежко и тя се лекува в интензивното отделение на болница в Португалия", се посочва в изявлението.

Лекарите на 75-годишната певица, най-известна с дрезгавия си глас и баладата от 80-те години на миналия век Total Eclipse of the Heart, остават уверени, че тя ще се възстанови, но това ще отнеме известно време.

"Поради тази причина, за съжаление, трябва да обявим, че ще отменим всички останали изяви през това лято или, където е възможно, ще ги отложим за следващата година", посочват от мениджмънта й. Това касае всички участия на изпълнителката до края на август.

Снимка: Getty Images

В края на април Тайлър претърпя операция на червата в болница във Фаро, Португалия. Седмица по-късно състоянието й се влоши и лекарите я поставиха в кома.

Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Според мениджмънта на Бони Тайлър все още има надежда, че концертите, насрочени за по-късни дати през годината, все пак ще се състоят, както е планирано.

Кариера, хитове и награди

Бони Тайлър, истинското име на която е Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), e родена в Уелс. Тя става известна в края на 70-те години на миналия век с хитовото парче It's a Heartache, преди да се превърне в една от водещите фигури на 80-те години с хитове като Total eclipse of the heart (1983) и Holding out for a hero (1984).

Известна с дрезгавия си глас и русата си "грива", Бони Тайлър носи надеждите на страната си на конкурса "Евровизия" през 2013 г. с песента Believe in me, където се класира на 19-о място. През 1984 г. е номинирана за три награди "Грами".



През 2023 г. тя е удостоена с Ордена на Британската империя за заслуги към музиката, припомнят от АФП.

Снимка: Getty Images

Тайлър остава активна на сцената повече от 50 години. Последният ѝ албум е The Best Is Yet to Come (2021), а през 2026 г. тя издаде два нови сингъла – Only Love и One World One Home. През 2023 г. е удостоена с MBE (Member of the Order of the British Empire) за приноса си към музиката.

От години певицата живее между Уелс и Алгарве, където намира спокойствие и вдъхновение. Именно там е била по време на инцидента. Нейният мощен глас, емблематични хитове и непреклонен дух я превърнаха в истинска легенда. Фенове и колеги от цял свят изпращат своите пожелания за бързо възстановяване.