Певицата Бони Тайлър е в медикаментозна кома след проведена спешна операция в Португалия. Състоянието ѝ остава сериозно, но стабилно според последни официални потвърждения.

Бони Тайлър в медикаментозна кома след спешна операция

Уелската рок и поп икона Бони Тайлър, позната по света с хитовете Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, е в медикаментозна кома след спешна операция в болница във Фаро, Португалия. Новината беше потвърдена от нейни представители, които съобщиха, че лекарите са взели това решение, за да подпомогнат възстановяването ѝ.

В края на април 74-годишната певица е била приета по спешност с перфорация на червата - състояние, което изисква незабавна хирургична намеса. Първоначално операцията е преминала успешно и е било съобщено, че Тайлър се възстановява. В следващите часове обаче състоянието ѝ се е влошило, което е наложило поставянето ѝ на апаратна вентилация и медикаментозна кома.

Екипът ѝ призовава за дискретност и уважение към личното пространство, докато семейството и лекарите се борят за нейното стабилизиране.

Снимка: Getty Images

Коя е Бони Тайлър?

Истинско име и произход

Бони Тайлър е родена като Гейнър Хопкинс през 1951 г. в Уелс. Тя израства в многодетно семейство и започва да пее още като тийнейджърка.

Уникалният ѝ дрезгав глас

Характерният ѝ дрезгав тембър се появява след операция на гласните струни през 70-те години. Вместо да я ограничи, той се превръща в нейна запазена марка и я изстрелва към световна слава.

Снимка: Getty Images

Световни хитове и рекорди

Total Eclipse of the Heart (1983) – №1 в САЩ, Великобритания, Канада и Австралия; номинация за „Грами“.

(1983) – №1 в САЩ, Великобритания, Канада и Австралия; номинация за „Грами“. It’s a Heartache (1977) – един от най-продаваните сингли на всички времена.

(1977) – един от най-продаваните сингли на всички времена. Holding Out for a Hero (1984) – хит от саундтрака на Footloose.

Кариера и награди

Тайлър остава активна на сцената повече от 50 години. Последният ѝ албум е The Best Is Yet to Come (2021), а през 2026 г. тя издаде два нови сингъла – Only Love и One World One Home. През 2023 г. е удостоена с MBE (Member of the Order of the British Empire) за приноса си към музиката.

Снимка: Getty Images

От години певицата живее между Уелс и Алгарве, където намира спокойствие и вдъхновение. Именно там е била по време на инцидента. Нейният мощен глас, емблематични хитове и непреклонен дух я превърнаха в истинска легенда. Фенове и колеги от цял свят изпращат своите пожелания за бързо възстановяване.

Снимка: Getty Images

Известната уелска певица представя през 2013 г. Великобритания на песенния конкурс "Евровизия 2013", в шведския грaд Малмьо. През 1984 г. е номинирана за три награди "Грами".