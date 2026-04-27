Представете си, че сте на 18 години. Предстои ви абитуриентски бал, планове за университет и цялото лято е пред вас. Изведнъж всичко изчезва! Вместо рокля и танци, следват халюцинации, гърчове и кома. Това не е сценарий от медицински сериал, а реалната история на Мадлен – едно от двете „медицински чудеса“, които обединиха екипи от пет столични болници в безпрецедентна спасителна акция.

Мистерията на анти-NMDA енцефалита

Всичко започва банално – с грипоподобни симптоми и главоболие. Но при Мадлен състоянието бързо ескалира в тежък психиатричен и неврологичен срив. Причината? Изключително рядкото заболяване анти-NMDA рецепторен енцефалит.

Това е състояние, при което имунната система се „обърква“ заради наличието на специфичен тумор (тератом) на яйчника. Туморът съдържа тъкан, подобна на нервната, и тялото започва да произвежда антитела, които по погрешка атакуват собствения му мозък. Резултатът е пълно изтриване на личността и критична опасност за живота.

Снимка: Майчин дом

"Поради наличието на нервно подобна тъкан в този тумор, имунната система започва да произвежда антитела, които по погрешка атакуват собствените мозъчни клетки. Така се развива тежко автоимунно състояние, известно като анти-NMDA рецепторен енцефалит. То представлява потенциално животозастрашаващ, но обратим автоимунен процес при навременна диагностика и лечение. При забавяне на диагнозата и на отстраняването на образуванието обаче, състоянието може да прогресира до тежки усложнения, включително с риск за живота. Времето до хирургичното отстраняване на тумора има пряко значение за изхода на заболяването", обяснява проф. Иван Костов, директор на „Майчин дом“, който води животоспасяващата операция.

Екипът като едно сърце

Случаят на Мадлен показва най-доброто лице на българската медицина. В диагностиката и лечението се включват мултидисциплинарни екипи от пет болници:

  • УМБАЛ „Александровска“ (реанимация и хирургия);
  • СБАЛАГ „Майчин дом“ (акушерство и гинекология);
  • Инфекционисти, имунолози и невролози.

Под ръководството на лекари като доц. Йорданка Ямакова, проф. Иван Костов, проф. Атанас Йонков и доц. Евгени Живков, медиците успяват да сглобят сложния пъзел и да извършат критичната операция, докато пациентките са между живота и смъртта.

Пътят обратно към здравето

След отстраняването на тумора, магията се случва. Мадлен започва бавно да излиза от комата

Днес 18-годишното момиче е напълно възстановено. Тя работи, учи в университет и живее втория си живот благодарение на правилната диагноза. Вторият случай с 39-годишната жена е бил още по-агресивен, но благодарение на натрупания опит и бързата реакция, и тя успява да премине през ада на комата и да се върне при близките си.

Няколко месеца след първия случай лекарите се натъкват на сходно, но значително по-агресивно протичане на автоимунен енцефалит при 39-годишна жена, като отново се установява овариален тератом (дермоидна киста) като отключващ фактор. След кратък грипоподобен период с температура и отпадналост, последван от кратко подобрение, настъпва рязка декомпенсация с тежки нарушения в съзнанието, халюцинации и безсъние. Състоянието първоначално се интерпретира като възможна невроинфекция и септично протичане, а пациентката преминава през множество диагностични етапи, продължителен престой в кома и необходимост от интензивно лечение. Отново оперативното отстраняване на тумора в яйчника е извършено от мултидисциплинарен екип с участието на проф. д-р Иван Костов - водещ оператор, проф. д-р Атанас Йонков и доц. Евгени Живков.

След интервенцията и продължително интензивно лечение, настъпва постепенно възстановяване и регрес на автоимунния процес. И двата случая подчертават значението на ранното разпознаване на автоимунния енцефалит, както и решаващата роля на координацията между лекарите от различни специалности при лечението.
