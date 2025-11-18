Историята на 4-годишния Рафи Старковиц и неговата майка Ники трогна хиляди – двамата получават диагноза рак месеци един след друг. Малкото момче е диагностицирано през април тази година с група 3 анапластичен медулобластом – рядък и агресивен вид мозъчен тумор при деца, който е най-често срещания злокачествен мозъчен тумор в детска възраст. Той засяга малкия мозък и може да се разпространи в централната нервна система.
Само няколко месеца след шокиращата диагноза на сина си, майката Ники Старковиц научава, че има рак на гърдата в трети стадий. ЯМР показва три образувания под мишницата и в областта на гръдната кост. По данни на Daily Mail, Ники вече е претърпяла мастектомия и се подлага на химиотерапия в болница в Лондон.
Борбата на малкия Рафи
След първите симптоми родителите отвеждат Рафѝ в детска болница в Лондон. Там той преминава през 10-часова животоспасяваща операция, при която лекарите премахват тумор с големина 5 см. Следват месеци химиотерапия, които оставят следи:
- загуба на коса
- силна умора
- чести инфекции
- възпаление на червата
- временна загуба на слуха
„Химиотерапията му разби имунната система. Непрекъснато получаваше инфекции и се нуждаеше от антибиотици и кръвопреливания“, споделя майка му Ники.
При всяко повишаване на температурата момчето трябва да бъде хоспитализирано минимум 48 часа заради опасност от сепсис.
Надеждата е лечение в чужбина
Семейството стартира кампания за набиране на средства за медикамент, одобрен за лечение на високорискови педиатрични тумори. Лечението се предлага само в Съединените щати, а Рафѝ е приет в изпитателна програма в детска болница отвъд Океана, благодарение на дарители.
Двойна битка: майка и син на химиотерапия заедно
В един момент се оказва, че майката и малкият Рафи често преминават през химиотерапия в едни и същи дни.
„Следващата седмица и двамата ще сме на химиотерапия — но поне ще можем да се гушкаме у дома и да преживяваме трудното заедно“, казва Ники.
Стожерът на семейството
Семейството преминава през този тежък период, благодарение на подкрепата на бащата, Нийл Старковиц.
„Нийл е невероятен. Грижи се за мен, за Рафи и за двете ни дъщери, докато продължава да работи. Живеем ден за ден“, споделя Ники. Въпреки трудностите, родителите остават непоколебими:
„Искаме само най-доброто за Рафи. Толкова го обичаме. Той е всичко за нас. Ще направим всичко по силите си, за да получи шанса, който заслужава.“
