На 12 октомври, 2013 година във Франция се случва тежък инцидент. Известният руски режисьор Андрей Кончаловски, губвейки контрол над автомобила си, се блъска в насрещно движеща се кола.

Режисьорът се разминава само с натъртвания, но 14-годишната му дъщеря Маруся получава тежка черепно-мозъчна травма. За да спасят живота ѝ и да предпазят мозъка ѝ от увреждане, лекарите са принудени да я въведат в медикаментозна кома. Никой тогава не е предполага, че това състояние ще се проточи дълги, мъчителни години.

Кончаловски и съпругата му актрисата Юлия Висоцка рядко говорят публично за случилото се и избягват да дават коментари. И все пак, в скорошно интервю Висоцкая засегна болезнената за нея тема.

„Борим се. И ще се борим до самия край. Благодарна съм на всички, които ни помагат. Имам прекрасни помощници - медицински персонал, който е ангажиран за поддържането и рехабилитацията. Нашите лекари са наистина великолепни. Постоянно пробваме нови методи. Но не е лесно.“

През последните години в пресата многократно се появяваха слухове и спекулации за състоянието на Маша — от новини за пробуждане до фалшиви снимки. Но семейството избра да не коментира трагедията, за да защити скръбта си от нескромно любопитство.

Но сега Висоцкая обясни защо е прекъснала мълчанието - причината е желанието ѝ да подкрепи други семейства, поставени в подобни тежки ситуации.

„Когато болката е толкова дълбока, не смятам, че всичко трябва да се изживява публично. Но преди известно време си помислих, че ние не сме единственото семейство, преживяло толкова тежки събития. И реших, че говорейки за случилото се, може би ще вдъхна на някого кураж – някой, който е на предела на отчаянието и силите си. Искам да им кажа, че трябва да се борят, просто няма друг вариант“ каза още Юлия, цитирана от Woman.ru.

Актрисата не отрича, че понякога ѝ е изключително трудно, но просто няма право да се предаде на отчаянието. Това, което ѝ помага да се справи е работата, която се е превърнала в нейна своеобразна психотерапия.

Андрей Кончаловски, по думите на съпругата си, преживява трагедията по свой начин — потапяйки се изцяло в творчество и нови проекти. Преди време режисьорът призна в интервю, че всеки ден се буди с надеждата, че именно в този ден дъщеря му ще отвори очи.

Най-важното нещо, което помага на двойката да продължи напред е по-малкият им син. Днес Петър е вече на 22 години и следва архитектура. Първоначално Андрей и Юлия искали синът им да получи висше образование в Италия, но младежът предпочел да остане в Русия.

А неотдавна Кончаловски и Висоцка осиновяват момиченце – което внася истински лъч радост в семейството.

Юлия и Андрей се срещат случайно през 1996 г. Тогава той е на 59, а тя едва на 23. Но това не им пречи да сключат брак две години по-късно – а плод на любовта им, която продължава и до днес, са двете им деца.

И една история за живота след години, прекарани в кома - вижте във видеото:



