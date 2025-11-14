Катрин Кели Ланг омагьоса сцената на Военния клуб със стил и неподражаема класа, каквито несъмнено притежава най-известната й героиня Брук Лоугън от „Дързост и красота“. Американската актриса е в България и присъства на церемонията по раздаване на годишните награди на списание Glamour. 61-годишната Катрин бе отличена с наградата Жена на годината в категория “Икона на екрана“.

Синеоката актриса сподели кадри от кацането си в България, както и такива от преминаването й по една от емблемите на столицата – жълтите павета.

Снимка: Инстаграм

За церемонията Ланг беше заложила на класиката – дълга черна рокля, с разкрояващ се надолу силует и цепка отпред. Най-впечатляващата част от визията й бяха обувките, които са на българската марка „Ингилиз“ и се произвеждат в Пещера. Моделът е Astrid и е изработен от естествена кожа в цвят нюд. Цената им е 700 лв., като в момента са намалени на 350 лв.

Снимка: Инстаграм

Това не е първата публична поява на актрисата от „Дързост и красота“ с обувки на българския бранд. През септември тя блестеше на червения килим на кинофестивала във Венеция с друг модел на марката - Paula.

Редом до холивудската актриса се нареди и водещата на bTV Новините Лиляна Боянова, която е отличена като Жена на годината в категория „Медии“.

Снимка: Инстаграм

Майките на спортистите Мони и Алекс Николови, Карлос Насар, Никола Цолов и Иван Иванов получиха голямата награда Жена на годината за своята безрезервна подкрепа и за това, че са отгледали таланти, които прославят страната ни по света.

Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK