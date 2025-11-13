Актрисата Катрин Кели Ланг, която е най-известна с ролята си на Брук Лоугън в сериала „Дързост и красота“, пристига за първи път в България. Тя е отличена с наградата Жена на годината на списание GLAMOUR в категория “Икона на екрана“.



Освен това легендарната актриса, която в продължение на десетилетия се появяваше на малкия екран в ролята на Брук, е на корицата на последния брой на списанието.





„Тази година беше година на преобразяване — на първи пъти и смели скокове. Първият ми кинофестивал в Кан. Първите ми международни модни корици. Първият път, в който наистина навлизам в свят, който винаги съм обичала — модата — като жена, която сама пише следващата си глава“, пише 64-годишната актриса в Инстаграм, споделяйки снимки с локация София.





Катрин споделя още, че е чест за нея да бъде обявена за жена на годината сред други невероятни жени, като Деми Мур, която също е отличена от изданието.

Любопитна подробност за снимките за корицата на списание Glamour e, че на тях Ланг е с обувки на българския бранд "Ингилиз", който често се грижи за добрия външен вид и на други знаменитости като Анджелина Джоли, Кейти Пери, Кари Ъндърууд и др.

Снимка: Инстаграм

Катрин Кели Ланг е родена на 25 юли 1961 г. Преди „Дързост и красота“ се снима и в други филми, но сериалът, който се излъчва в продължение на 4 десетилетия, я изстрелва на върха на славата. Снима се в него от самото начало на сериала. Майка й също е актриса, а дядо й е известен кинооператор.

Снимка: Getty Images





Катрин завършва гимназия в Бевърли Хилс, където набляга основно на обучението си за жокей. Тя взима само няколко специални класа по драматично изкуство, но съдбата я изпраща именно към актьорската професия.

Кариерата ѝ започва с участия в „Скейт Таун САЩ“ (1979), „Щастливи дни“ (1984), Магнум (1987) г.

Снимка: Getty Images/Instagram





Има двама синове от първия си брак – Джеръми и Джилиан, и дъщеря Зоуи от втория брак с Алекс Д'Андре.

Обича спорта, играе тенис, кара сърф, занимава се и с планинско колоездене и конна езда.

Вижте във видеото какво споделя екранният партньор на Катрин, Рон Мос, за сериала и живота си в "Преди обед":

