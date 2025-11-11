Грандиозният концерт на Галена „Еуфория“ остави трайна следа в музикалната история, както и в емоциите на хилядите фенове. Звездата преодоля лични трудности, включително изпита майчинския си инстинкт, за да даде всичко от себе си на сцената.

Докато феновете все още обсъждат впечатляващия спектакъл, синът на Галена, Алекс, даде най-сладкото продължение на събитието, като стана истинска звезда в социалните мрежи!

„Благодаря ви за тази емоция, приятели!“, пише Алекс в своя Instagram профил.

Във видео момчето благодари лично на публиката, която го е подкрепяла с бурни аплодисменти и много емоция. Малко след като слезе от голямата сцена, където участва в изпълнението на майка си, Алекс качи емоционално видео, за да успокои феновете.

Инцидентът с Алекс

Припомняме, че по време на концерта Галена сподели предизвикателството, през което е преминала точно преди да излезе на голямата сцена в София. Малкият й син Алекс пада на сцената и се удря доста тежко. Ударът засяга лявото му око и един от предните му зъби.

„Малко ми е затворено окото, но зъба ми е на място“, казва Алекс с усмивка във видеото.

Реакции в социалните мрежи след концерта на Галена

Азис, който беше един от гост-звездите на грандиозния концерт, също избърза да напише коментар в социалните мрежи след събитието. Той не скри възхищението си, споделяйки емоционално послание към Галена.

„Ти промени музикалната сцена в България ЗАВИНАГИ!“ – написа фолк звездата, категоричен, че събитието е „революция“, която трябва да влезе в учебниците като пример за професионализъм.

Двамата изпълнители имат дългогодишно и изключително силно приятелство. Азис неведнъж е подчертавал, че близостта им надхвърля сцената.

„Какво щастие е точно ТИ да си най-добрата ми приятелка и да съм до теб във всеки един момент от работата по този велик концерт! Да те виждам без грим, да те прегръщам по анцуг, да се храним от една чиния и да споделяме страховете си един пред друг, знаейки, че никога друг няма да научи за тях!“

Азис разкри и мил личен детайл – той, чието готвене е истинска страст, е приготвял за Галена кифлички без брашно, съобразявайки се с нейния специален режим на хранене.

