Когато Дейвид Сезар се заклева да обича съпругата си „в болест и в здраве, докато смъртта ни раздели“ в сватбения си ден, той надали е могъл дори да си представи на какви изпитания ще бъде подложен този обет.

Малко след щастливото събитие, съпругата му преживява тежка криза, която я оставя във вегетативно състояние.

Въпреки това обаче на Дейвид дори и за секунда не му минава мисълта да изостави младата жена. И днес, седем години след инцидента, той все още е до нея — давайки на всички истински урок за смисъла на любовта.

Обикновения ден, превърнал се в трагедия

През 2018 г. Дейвид и съпругата му, Бруна де Соуза, които живеят в Бразилия, гледат телевизия, когато тя се оплаква, че не се чувства добре. Секунди по-късно започва да получава гърчове и сърцето ѝ спира. Получава сърдечен арест.

„В рамките на минути Бруна загуби всички жизнени показатели. Откарах я в болницата и след 25 минути успяха да я върнат към живота“, споделя Дейвид.

Но твърде дълго младата жена е без кислород и последствията са опустошителни – тежко мозъчно увреждане. Лекарите поставят диагноза: будна кома.

Само за миг от жизнена и енергична млада жена, едва на 24 години, Бруна се превръща в човек, затворен в собственото си тяло, без когнитивни функции.

Следващата година и половина тя прекарва в болницата. А Дейвид е неотлъчно до нея. „Дадох обещание пред Бог - в болест и в здраве се заклех да бъда с нея.“ През юни, 2019 г. Дейвид води Бруна у дома.

Да посветиш живота си на друг

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – Дейвид се превръща в постоянен болногледач.

Вследствие на това губи работата си и остава почти без доходи. Тогава започва да търси помощ чрез дарителски кампании. Събраните средства били използвани за лекарства, специална храна, пелени, материали за лична хигиена и медицинско оборудване.

Въпреки че прогнозите за Бруна са мрачни, а шансовете за възстановяване – нищожно малки, Дейвид отказва да загуби надежда. Консултира се постоянно със специалисти от цял свят, в надеждата за намиране на възможно лечение.

Любовта побеждава

Тежкото мозъчно увреждане на Бруна ѝ отнема нормалното съществуване. Но не само това – то отнема и живота на Дейвид. Това със сигурност не е бъдещето, което той си е представял. И все още тъгува за жената, която е изгубил. Но се опира на вярата - за да му помогне да приеме новата реалност.

„Има по-висша божествена цел, която ми помага да издържа,“ споделя той в публикация в социалните мрежи.

Пред лицето на почти немислими обстоятелства, Дейвид остава верен на обета, който някога е дал. Неговата преданост е доказателство за силата на истинската любов.

