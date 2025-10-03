Брус Уилис и съпругата му са останали „без надежда, без посока и без подкрепа“, когато му е била поставена диагнозата фронтотемпорална деменция (FTD).

70-годишният актьор беше диагностициран с дегенеративното заболяване през 2022 г., а съпругата му Ема Хеминг Уилис изрази разочарованието си от оскъдната информация, която им била предоставена от лекарите непосредствено след консултацията.

„В деня, когато получихме диагнозата, излязохме от кабинета без нищо – без надежда, без посока, без подкрепа. Не ми беше дадена никаква информация, освен основните факти за фронтотемпоралната деменция. Когато погледна назад, ми се струва, че това е лудост. Беше толкова травматично преживяване, сякаш целият ти живот ти се отнема за миг“, казва тя пред Yahoo.

„След тази консултация започнах да търся информация в интернет, за да разбера наистина: Каква е тази диагноза? Как се отразява на съпруга ми? Как се отразява на семейството ни? При FTD първите години са толкова трудни, защото се опитваш да разбереш всичко в реално време и да научаваш нещата на момента", спомня си Хеминг.

"Това е прогресивно заболяване. Така че в началото човекът все още може да се справя с някои неща, а после бавно нуждите започват да се променят и нещата, които преди е можел да прави, вече не може да прави. Трябва да засилиш подкрепата“, обяснява съпругата на Уилис.

47-годишният модел има две дъщери от Брус Уилис – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин. В момента тя работи по разработването на „много прост“ ресурс за семейства, които се сблъскват с диагноза деменция, и ѝ носи „радост“ да знае, че хора в нейното положение ще се чувстват по-подкрепени в резултат от това.

„Говорих с д-р Брус Милър, невролог и директор на Центъра за деменция на Университета на Калифорния в Сан Франциско (който не е бил техен лекар), за това, което се случи на срещата ни за диагностициране, и колко бих искала в лекарския кабинет да има лист хартия с няколко ресурса – нещо наистина просто. Той каза, че с удоволствие ще направи това заедно с мен", казва тя.

"Затова събираме тези ресурси и след това ще занеса този шаблон в други институции. Радвам се да знам, че другите болногледачи ще излязат от този кабинет и макар че посещението все още ще бъде травматично, те ще знаят, че има подкрепа“, заявява Хеминг.

