Поп звездата Кейти Пери се пошегува с феновете си като направи нещо наистина неочаквано, докато бе на почивка в един от най-приказните градове - Рим. Певицата буквално хвърли кредитната си карта във Фонтан ди Треви, а цялата изненадваща случва беше заснета в забавно видео, което бързо стана мега популряно в социалните мрежи.

Но защо Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана?

В краткото видео, публикувано в социалните платформи през уикенда, световноизвестната певица пресъздава популярната традиция туристите да хвърлят монети в емблематичния римски фонтан. Вместо това тя се пошегува, че ще използва банковата си карта, като направи препратка към свои текстове и отношението си към "дребните пари".

„Чувствам, че трябва да оставя нещо във фонтана за късмет“, казва тя в клипа, преди бързо да си върне картата - ясно показвайки, че става дума за шега, а не за реално действие. Видеото сензация е част от серия публикации, озаглавена „Just Rome’ing around“, с които изпълнителката споделя моменти от почивката си и показва по-непринудената си страна извън сцената. По време на престоя си в Рим тя е изнесла и специално участие в конгресния център La Nuvola.

Труден период и обвинение за сексуално посегателство

Тази весела случка обаче идва на фона на един не особено приятен период от живота на поп изпълнителката. Само преди броени дни, австралийската актриса Руби Рос отправи сериозни обвинения срещу нея, свързани с предполагаем инцидент в Мелбърн, а именно сексуално посегателство от страна на Пери.

Според информацията, случаят се разследва от полицията и не се знае какви ще бъдат последствията за звездата. Представители на Кейти Пери категорично отричат обвиненията, определяйки ги като „напълно неверни“ и „безотговорни“. Малко преди пътуването си до Италия, изпълнителката беше забелязана на Coachella Valley Music and Arts Festival, където присъстваше като зрител. Там тя бе видяна в компанията на своя любим - Джъстин Трюдо .