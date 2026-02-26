Ксавие Трюдо, 18‑годишният син на бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, разкри какво мисли за връзката на баща си с поп звездата Кейти Пери. Той призна, че се разбира перфектно с певицата и дори силно й сипматизира. Определено Трюдо-младши уважава и приема избора на баща си.

В кратко видео, публикувано в социалните мрежи, Ксавие говори открито и изключително положително за певицата, която официално е в романтична връзка с Трюдо от декември 2025 г. насам.

Първи впечатления и разбиране

Ксавие Трюдо потвърди, че е срещнал Кейти Пери и че има добри впечатления от нея. Той я описва като „готина“ и „приятна“, споделяйки, че двамата са разговаряли дълго за неговата музика и творчески път. Певицата, според Ксавие, му е дала ценни съвети и насоки за развитие в музикалната му кариера.

Синът на Джъстин Трюдо, който се стреми към музикална кариера, сопделя, че разговорите им са били фокусирани основно върху творчеството му, както и върху следващите стъпки в професионалното му развитие. Той подчертава позитивните качества на Кейти Пери, както и разибрането, което е усетил от певицата.

Семейство и приемане на чуждия избор

Ксавие Трюдо коментира връзката на баща си и поп звездата Пери без никакво притеснение. Той спокойно приема неговия избор след раздялата му с майка му Софи Трюдо и не го осъжда, дори напротив - подкрепя го и е готов да се сближи с певицата.

Връзката на Джъстин и Кейти Пери се развива след раздялата на Трюдо с бившата му съпруга, Софи Грегуар Трюдо, обявена през 2023 г, с която имат общо три деца. Коментарът на Ксавие е сред първите официални изказвания на член на семейството по отношение на новата връзка на Трюдо.

