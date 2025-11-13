Кейти Пери отпразнува края на своето музикално турне по доста интересен и впечатляващ начин! Звездата продължи своята дългогодишна традиция – да си прави еднакви татуировки с екипа и колегите си от турнето, преди последните два концерта.

След осем месеца на път, Кейти сподели вълнуващи кадри в Инстаграм със своите фенове. „Не мога да повярвам, че вече е време за татуировките от турнето The Lifetimes Tour“, написа тя под серия от снимки и клипове, на които се вижда как си прави татуировка на крило на пеперуда върху китката си.

Феновете ѝ, разбира се, веднага забелязаха нещо любопитно — Кейти има само половин крило, а на друго мъжка китка се вижда другата половина. Интернет моментално започна да гадае кой е мистериозният мъж и повечето предположения сочат към… бившия канадски премиер Джъстин Трюдо!

Мистериозна ръка и таен матчинг татус?

„Кой има другата половина?“ – пита фен под публикацията. Друг последовател добавя: „О, Боже, ти и Джъстин сте си направили еднакви татуировки!! Това е толкова сладко!

Разбира се, нищо не е потвърдено официално. Ако трябва да гадаем, мистериозната ръка вероятно принадлежи на някой от екипа на Кейти, тъй като певицата е публикувала и видео, в което сама се опитва да направи татуировка на нечия китка.

Вижте повече за Кейти Пери и Джъстин Трюдо - тук:

