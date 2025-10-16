Музиланата суперзвезда Кейти Пери заяви, че да стане майка е „най-доброто решение“, което е взела в живота си.

40-годишната поп звезда посвети песента „ALL THE LOVE“ на 5-годишната си дъщеря Дейзи Доув – детето от бившия ѝ партньор Орландо Блум – по време на концерта си от турнето Lifetimes в O2 арена в Лондон вечерта на 13 октомври.

Кейти Пери сподели с феновете си, че да бъде майка на на Дейзи – която е вдъхновила текста на песента, включена в най-новия ѝ албум "143" – е променило живота ѝ към по-добро.

Тя посвети песента и на собствената си майка Мери Пери и сестра си Анджела, които бяха в публиката заедно с Дейзи.

„Искам да вдигнете ръка, ако сте майки или ако ще ставате майки. Има ли майки в залата? Дръжте ръцете си вдигнати. Знам, че денят беше много дълъг и бихте искали да млъкна и да изпея „Firework“, но това е песента, която написах, след като станах майка, за моята Дейзи Доув. Тя е на 5 години и това е най-доброто решение, което съм вземала в целия си живот", казва певицата.

"Майчината любов е толкова безусловна. Майка ми е тук тази вечер, обичам те толкова много, мамо. Искам да посветя тази песен на теб, Дейзи, на сестра ми, която е майка, и на всички майки тук. Обичам ви“, допълва Пери.

По-рано по време на концерта си Кейти Пери разкри, че любимата песен на Дейзи е „Peacock“, която има сексуален подтекст.

Отказвайки молбата на свой фен да изпее песента от албума ѝ „Teenage Dream“ (2010), преди все пак да изпее няколко такта, Пери заявява с усмивка: „Няма да пея „Peacock“. Не, няма. На майка ми не ѝ харесва, а това е любимата песен на Дейзи. Който и да е написал тази песен, трябва да се срамува от себе си. Да, аз я написах, аз получих хонорара. Не мога да пея тази песен, защото тя е за една птица, разбирате ли?“.

По време на концерта Кейти Пери получи и изненадващо предложение за брак от фен, когото покани на сцената по време на частта „Избери свое приключение“ от шоуто.

Дарън Тренчард от Хемпшир, Югоизточна Англия, коленичи на сцената, носейки табела с надпис „Кейти Пери, ще се омъжиш ли за мен?“. За съжаление на Дарън, певицата му каза, че е „закъснял с 48 часа“, намеквайки за разцъфтяващата си връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.

Кейти и Джъстин бяха забелязани да се целуват на яхтата ѝ край бреговете на Калифорния миналата седмица.

Вижте повече за Кейти Пери в следващото видео:

