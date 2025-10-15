Слуховете около поп звездата Кейти Пери и бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо не стихват. От юли насам двамата често попадат в полезрението на медиите, а според нов източник, цитиран от People, между тях се развива „истинска връзка“.

Тайна връзка или просто слухове?

Слуховете започнаха още през лятото, когато певицата и бившият политически лидер бяха забелязани заедно на вечеря в Монреал. Макар че тогава много наблюдатели приеха случая за просто формална среща, нова информация показва, че контактът между тях не е прекъсвал. Трюдо дори е пътувал до Калифорния, за да се види с нея по време на кратка пауза в турнето ѝ. Според източници, двамата са били заснети в интимна обстановка - прегръдки и целувки на борда на луксозна яхта край бреговете на Санта Барбара. Това само засили спекулациите, че става въпрос за нещо повече от приятелство.

Вижте повече за целувката им - тук:

Отговор от бившата съпруга

Междувременно, бившата съпруга на Джъстин Трюдо - Софи Грегуар-Трюдо също коментира темата, макар и индиректно. В своя публикация в Инстаграм тя написа: „Когато обичаме нещо, го пускаме на свобода, което мнозина приеха като намек към новата връзка на бившия ѝ съпруг.

Вървят ли ръка за ръка музиката и любовта?

От своя страна, Кейти Пери в момента е в разгара на своето световно турне „Lifetimes“, което включва концерти в големи европейски градове, както и финал в Абу Даби през декември. Въпреки това, според близки до нея, тя отделя време за личния си живот и вижда в Трюдо човек, който ѝ дава уважението и разбирането, от които има нужда.

Засега нито Пери, нито Трюдо са коментирали официално връзката си. Но на фона на публичните им изяви и коментарите от приближени, всичко сочи, че между тях се заражда нещо сериозно.

