Най-младият участник в "Ергенът" сезон 5 - Марин Станев - отново успя да привлече вниманието, но този път не с романтични жестове, а с... визия, която никой не очакваше. За кадъра Марин Станев очевидно е използвал фотошоп програма, която да премахне напълно красивите му къдрици. Специалистът по кличинични проучвания шокира Instagram последователите си, като се показа с гола глава!

27-годишният варненец, който по принцип залага на естествен и непринуден стил, изненада последователите си със снимка, на която е без коса - гладко избръсната глава, която коренно променя излъчването му. Кадърът бързо предизвика вълна от реакции в социалните мрежи.

Под публикацията си в Instagram Stories ергенът се пошегува, като написа: "Доказателство, че целият ми чар идва от косата".

Характерната му прическа определено остава една от най-привлекателните му черти, но дали това е основното нещо, което привлича най-много дами към него - предстои да видим.

Фаворит още от старта

Още в първите епизоди на новия сезон на романтичното риалити Марин успя да се превърне в един от най-обсъжданите мъже в имението. И неслучайно – около него вече има и симпатии, и напрежение, и първи искри. Той бързо се открои като най-желаният мъж от тримата. Към момента той все още подддържа интереса на повечето участнички - девет на брой, докато Стоян е с шест, а Крис с четири.

Но зад външния му вид стои и нещо повече – той демонстрира по-различен подход към любовта. Марин влиза в предаването с ясна нагласа – да намери автентична и „несъвършена“ любов, а не жена от кориците на списанията. Той цени искреността, спокойствието и дълбоките разговори повече от показността. Тази негова философия прави впечатление и на дамите – но и поставя летвата доста високо.

Снимка: Филип Станчев

Сред най-интересните развития около Марин са зараждащите се симпатии с Мария. Ще разклати ли това отношенията му с останалите дами?

Любопитен детайл е, че Станев не разчита само на интуицията си. В предаването му помагат неговите най-добри приятели, които дори имаха възможнастта да се срещнат лично с част от участничките, още преди всички да заминат към имението в Шри Ланка.

Снимка: Филип Станчев

