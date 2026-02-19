В "Ергенът" 5 не всичко е цветя и рози! Крис бе на последно място в съревнованието на плажа и не успя да спечели каквито и да е удобства за своите фаворитки или по-луксозна среща. Въпреки това той имаше възможността да покани една участничка на по-скромна такава.

Той избра Доника и двамата се отправиха към града за разходка и вечеря. Те обиколиха натоварените улици докато се опознаваха насред шумния трафик.

"Ако искаш, можеш да мe хванеш за ръка", каза му тя.

Крис не се поколеба и веднага я хвана. Двамата вплетоха пръсти и продължиха напред. Това е подсъзнателен знак за желание за по-дълбока близост. Определено не е просто "приятелско" хващане.

Те се отправиха към магазин за плодове и зеленчуци, за да опитат личи. След като тестваха няколко екзотични плода, се отравиха към футболно игрище, където се усамотиха, за да си поговорят повече.

На Доника ѝ направи впечатление продължителният очен контакт, който Крис успя да поддържа. Това често е знак за интерес. Погледът задържа вниманието и създава интимност.

Участничката не успя да скрие емоциите си пред редакторите на предаването, като каза, че се надява той да е правилният човек.

Как продължи срещата им - вижте в следващото видео.

