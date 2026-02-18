Пети сезон на романтичното риалити разбива всички клишета – заради тримата ергени, които търсят нещо много по-дълбоко от добра визия. Както и заради участничките, които залагат не толкова на красота, колкото на интелект и дълбока душевност.

В тазгодишното приключение коренно различни съдби се пресичат в търсене на едно и също - истинската любов. Но докато това се случва, нямам как участниците да не изпаднат в неочаквани, забавни ситуации – които пораждат още по-забавни и дори понякога нелепи, изказвания.



Ето част от тях.

Цветелина: "Смятам, че е нормално Кристиян да даде розите си на Анастасия и Елеонора, тъй като те вече са познати лица от телевизията за него. Това е като рекламата – като видим едно нещо по телевизията и после в магазина, е по-вероятно да си го купим, отколкото ако никога не сме го виждали."

Стоян: "Техните изботи не ме изненадаха. Имат вкус момчетата."

Елеонора: "Здравей, Марине, приятно ми е, аз съм леля ти."



Елеонора към Кристиян: "Важното е, че и бабата ти ме одобрява."

"Предсатвям си, че в Шри Ланка ще изживеем нещо прекрасно. Отивам с 300-та в Шри Ланка!"

"Има физическо привличане между нас, това е на 1000 процента!"



Снимка: Филип Станчев

"Изпъкваш повече от дрехите."

Марин: "Румяна е голяма сладурана."

"Чак толкова особняк не съм."

Стоян към Пламена: "Знам, че си тук заради мен."

"Имаш излъчване на строгост, зад което се крие нещо много по-дълбоко. Зад образа „аз съм лоша и недосегаема", всъщност има едно много мило момиче.“

Пламена за Стоян: "Това че позна зодията ми от първия път, беше много шокиращо за мен."

"Чувствам се в свои води със Стоян."

Снимка: Филип Станчев

Марин: "Имам много любов, която да дам, имам нужда да я дам."

Стоян: "За мен романтиката са малките жестове и вниманието един към друг.

Аз съм малко кукуригу! Въобще не ме е срам, от какво да ме е срам."

Марин за Цветелина: "Да не се окажем един и същи човек."

Анастасия към Стоян: "Те са предвидими, но ти си по-потаен."

Кристиян за Анабел: "Тя беше толкова притеснена, че ми стана малко жал за нея."



Теодора за Марин: "Чувствам се пренебрегната. Ако не получа роза от Марин, няма да приема друга роза."

Снимка: Филип Станчев

Симона: "В днешно време много е актуално майките да си пазят момченцата. А това не е приятно, защото пречи да опознаеш човека, когато той е под влияние на майка си."

Стоян: "На майка ми шницелите - ядеш и ревеш. И на майка ми спагетите - в Италия бях, по-яки спагети не ядох."

Марин за Нурджан: "Очаквах да ми забие шамар."

Още забавни и романтични моменти от романтичното риалити - гледайте във видеото:

